ファミレスで下品に騒ぐ男たちを、止めに入ったのは“1人のおばあちゃん”！ そして店内に素敵な輪が広がって…
あなたも公共の場で騒がしくする人たちに、一度や二度は遭遇したことがあるのではないでしょうか？
ですが、その場で注意するのはなかなか勇気がいりますよね。さて、そんな空気を変えた人物とは……。
◆ファミレスで遭遇したのは大学生のやかましい集団
ある週末、笹岡美加子さん（仮名・32歳）は、家族連れやカップルで賑わう郊外にあるファミレスで1人のんびりと過ごしていました。
「私はどちらかというと、静かな場所より人の話し声でちょっと周りがザワザワしている所の方が集中できるタイプ。なので読書をしたい時にはよくファミレスに行くんですよ」
しかも美加子さんは、そのファミレス期間限定のパフェを食べるのを毎シーズン楽しみにしており、その日もパフェ＆読書の至福の時間を満喫していたそう。
「そしたら入口近くのボックス席に大学生っぽい4人グループがやってきて、とにかくやたらと声が大きいんですよ。笑い声と会話が全て店内に響き渡っているし、まるで自分の部屋にでもいるかのようで自分たちの話に夢中。周りの迷惑などまるで考えていない様子でしたね」
◆下品すぎる会話まで聞こえてきて最悪
美加子さんはいくらザワついた店内が好きだとはいえ、これはさすがに気分が悪いなとため息をつきました。
「ただ楽しそうに話しているのならまだしも、『いやマジであの女ブスのくせに既読無視とかありえねぇ』とか『こいつまだ元カノに未練あるし、よっぽどカラダがよかったってこと？（笑）』みたいな、女性を軽んじるような下品な内容で聞くに耐えなくて。私のリラックスタイムがぶち壊しにされてしまい、ガッカリって感じでした」
近くの席のカップルも顔をしかめ、小学生の女の子の耳を母親が不愉快そうに塞いでいる姿も見えます。店員さんも気にして注意するタイミングをはかっている様子でしたが、言いづらそうにしている中……。
◆突然声をかけたのはおばあちゃんだった
「いきなり、背筋のしゃんとした70代ぐらいのおばあちゃんが彼らの席に近づいて『ごめんなさいね、さっきからあなたたちの話を全部聞かせてもらったけど、ちょっと酷いわね』と声をかけたんですよ！ 私はビックリして思わず二度見してしまいました」
大学生たちもピタッと会話が止まり、かなり驚いている様子。
「そして『こんなファミレスで公開処刑みたいに元カノの話なんかしていたら、女の子が誰も寄りつかなくなるわよ？ それにあそこの小学生にも聞こえているの分かっている？ あなたたちのせいで将来『男って最低』と思われるかもね』とおばあちゃんは続けました。
大学生の1人が『関係ねーだろ』と反発しましたが、すかさず隣のもう1人が『やめろよ』と止めて、立ち上がって『すみませんでした』とおばあちゃんに頭を下げたんですよ」
◆良いものを見せてもらったな〜とほっこり
するとたちまちおばあちゃんは笑顔になり、目を細めながら「ちゃんと素直な気持ちを持っているのね。若さって勢いがあるのは素敵だと思うけど、周りに目を配れるようになるともっとモテるわよ」と言い残すと、おばあちゃんは自分の席に戻り再びコーヒーを飲みはじめたそう。
「そのおばあちゃんに謝った大学生は『悪いのは俺らだから、な？ ちゃんとしようぜ』と仲間1人1人を納得させて、そのテーブルはとたんに静かになったんですよ。私は安心しつつ、良いものを見せてもらったな〜とほっこりとした気持ちになることができたんですよね」
◆そして店内に広がった「素敵な輪」
大学生たちとおばあちゃんのやり取りを固唾を飲むように見守っていた店内のお客さんもホッとひと息つき、再び笑顔と心地良いザワつきが戻りました。
「周りのお客さんから『あのおばあちゃん、いいこと言うね。お陰で助かったね』などの声が聞こえてきて。私も思わず『自分だったらとてもじゃないけどあんな風にみんなの注目を浴びながら他人に注意なんてできないし、本当におばあちゃんに感謝だよね』と、心の中で勝手に会話に混ざってしまいましたよ」
そして美加子さんがパフェの残りを食べていると、先ほどおばあちゃんに謝罪した大学生がポツリと「俺、元カノに謝ろうかな……」と言ったのが聞こえてきたそう。
「その瞬間、『うわ、おばあちゃんの言葉がめちゃくちゃ響いているじゃん！ 可愛すぎる！』とキュンとしてしまい、つい『元カノとまた仲良くなれるといいね』とお節介なことを思ってしまったんですよね」と微笑む美加子さんなのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop
