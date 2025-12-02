＜義妹のSOS、拒否します！＞「家賃が厳しいの〜！」ヒモ彼氏と同棲⇒退学した義妹【第1話まんが】
私はノドカ（28歳）。大学を卒業した後、地元企業に就職して5歳年上の夫ジョウイチ（33歳）と結婚しました。それぞれの実家は同じ市内。私の両親は不動産仲介業を営んでおり、賃貸物件もいくつか所有しています。夫には年の離れた妹、アイリちゃん（22歳）がいます。大学進学を機に新幹線で2時間ほど離れた場所に引っ越し、今もそちらで暮らしているようです。夫はアイリちゃんがかわいくて仕方がないようで、甘えられると断れないのです。
私は思わず身構えてしまいました。実はアイリちゃんは大学を途中でやめ、そのままフリーターをしています。前に義母からアイリちゃんが退学に至った事情を聞かされたのですが……。そこには思わず言葉を失うような事情があったのです。
アイリちゃんが入学したとき、義両親は大学近くのセキュリティがしっかりしたマンションを借りました。しかし義母が合鍵で部屋に入ると、見知らぬ男性がソファに座っていたそうです。義母から話を聞いて、義父もすぐ新幹線で駆けつけました。
義両親が知らないうちに同棲していたアイリちゃん。転がり込んできた彼氏は、家賃や光熱費はもちろん、食費すら負担していなかったそうです。アイリちゃんも彼氏も、まるで開き直っているかのような態度でした。イラ立った義両親が「親御さんと話したい」と詰め寄っても、彼氏にはのらりくらりとはぐらかされ……。私は義母からその話を聞いただけで頭が痛くなってしまったほどです。
そんなアイリちゃんが「家賃を払うのが厳しいから、アパートを貸してほしい」と言ってきたのです。夫は年の離れた妹に甘いから、なんとかしてあげたいと思っているのでしょう。けれど私は面倒なことに巻き込まれそうな嫌な予感しかしませんでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
