新車63万円！ 3人乗りの「斬新トライク」が“日本初”に！ 150円で100km走れるってコスパ最高！ 雨でも乗れる「ビベルトライク」がふるさと納税返礼品として採用！

雨でも乗れる「ビベルトライク」がふるさと納税返礼品として採用！

小型モビリティの開発・販売を手掛けるバブル（神奈川県伊勢原市）は、2025年9月17日、同社の3輪トゥクトゥク「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」が、伊勢原市のふるさと納税返礼品として採用されたと発表しました。

ふるさと納税の返礼品としてモビリティが選ばれるのは、これが日本初の試みだといいます。

新車63万円で3人乗れる「最新トライク」！

今回のふるさと納税返礼品への採用について、バブルは「地元・伊勢原市に根差した当社のビベルトライクが返礼品として採用されたことを大変光栄に思います」とコメントしており、同社は、モビリティを通じて「移動の自由と楽しさ」を提供し、地域の発展と全国の快適なライフスタイルづくりに貢献していくとしています。

ビベルトライクは、フロントガラスとルーフを備えた電動トライク。軽自動車よりも非常にコンパクトな全長2250mm×全幅1020mm×全高1620-1650mmのボディサイズを持ちます。

最大で大人3人が乗車できる広い後部座席と収納用のトランクが特徴で、派生モデルも登場している人気機種です。

高剛性な車体構造と3輪ならではの高い安定性により、舗装路だけでなく多少の悪路でも快適な走行が可能。また、ブレーキシステムにはディスク式が採用され、4輪車と同等の高い制動力を実現している点も安全性に寄与しています。

パワーユニットには、モデルに応じて1500Wまたは2000Wのモーターを搭載し、最高時速は50km／hを発揮します。最大航続距離も50kmから120kmと実用的なため、用途に応じて好みのモデルを選択可能です。

特筆すべきは経済性の高さで、電気代は100kmあたりわずか150円程度と非常に安価であり、自宅で充電ができるため、ガソリン車と比較して高いコストパフォーマンスを実現しています。

実用性を高めるための装備も充実しており、車体側面からの雨風の侵入を防ぐレインカバー「雨除けサイドカバー」を全モデルに標準装備。このサイドカバーはマジックテープで簡単に着脱でき、ジッパー付きで車内へのアクセスも容易な構造です。

純正オプションとして、車内への積載が難しい大型の荷物運搬を可能にする「ルーフキャリア」が用意されており、ビベルトライクの用途を大きく広げます。

そのほかにも、前後同時録画が可能な「ドライブレコーダー」や、屋外保管時のための専用「純正雨除け保管カバー」、充電機能付きのスマホホルダーなども設定されています。

なお、公道走行には普通自動車免許が必要ですが、車検やヘルメット装着の義務がない点（メーカーはヘルメット装着を推奨）は、維持費を抑えて気軽に利用したいユーザーにとって大きな魅力となっています。

ビベルトライクの価格（消費税込）は63万円から84万円ですが、ふるさと納税では210万円以上の寄付でもらうことができます。

機種は65kmの走行が可能な「ST1500」で、ボディカラーは「ホワイト」「ブラック」「ライトグレー」「ディープレッド」の4色から選べます。