【GUのブルー】がおしゃれ！ 40・50代こそ試したい♡「冬映えニット」

この冬のコーディネートをもっとおしゃれに、新鮮に見せたいなら、ブルーのニットをチェックしてみて。【GU（ジーユー）】にはコーデのポイントになって顔まわりを明るく見せてくれそうな、40・50代にこそ試してほしいブルーのニットトップスが揃っています。軽やかさと上品さを両立した洗練コーデを目指す人にぴったりな「冬映えニット」、必見です。

淡いブルーがかわいいコンパクトカーデ

【GU】「パフニットクルーネックカーディガン」＜64 BLUE＞\1,990（税込）

シンプルなクルーネックのカーディガンは、今年らしいコンパクトなサイズ感がポイント。ほどよい開き具合のクルーネックで、ボタンを閉じても、開けて羽織ってもすっきり見えが叶いそうな1枚です。色は顔まわりをぱっと明るく見せてくれそうなペールブルー。コーデが物足りないときには、ストールのように肩掛けするのもよさそうです。

ボタンの閉じ方で美シルエットコーデに抜け感を

ボタンを閉じればコンパクトなシルエットが際立つので、ボトムスのボリュームとのギャップでスタイルアップが狙えそう。短めの丈で脚長効果も期待できます。ボタンを閉じたときに窮屈さを感じるなら、思い切って一番下の1つ以外すべて開けるのもアリ。上の方を開けることで抜け感がプラスされて、顔まわりをすっきり見せられそうです。

鮮やかなブルーが目を引くゆったりセーター

【GU】「パフニットプルオーバー」＜66 BLUE＞\2,990（税込）

ユニセックスのニットプルオーバーをゆったりと着るのもおすすめ。ゆとりのあるフォルムや長めの袖、肩まわりの落ち感が、気になる上半身をカバーしつつ、女性らしさを引き立ててくれるはず。鮮やかなブルーをチョイスすれば、だぼだぼのニットでも膨張した感じが抑えられて、コーデを引き締めてくれそうです。

シャツ合わせとブラウジングできれいめな印象に

ユニセックスなニットはカジュアルコーデのイメージがありますが、着こなし次第では大人のきれいめコーデにもマッチ。白シャツを中に着て、ブラウジングして腰の位置を高めに。細身のボトムスやレディな小物を合わせれば、トップスのゆったり感とのあいだにメリハリが生まれます。ラフに腕をまくって手首を見せて、こなれ感たっぷりなスタイリングの完成です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N