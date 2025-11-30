¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¾åÀ¾°ìÈþ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾åÀ¾°ìÈþ¤Î¥É¥é¥ì¥³¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¡×¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¡¢¥´¥ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿Í¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¡¡»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤«¤é³Ø¤Ö¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Ìë´Ö¤ÎÆ»Ï©¤ËÀø¤à¡ÖÏ©¾å²£²é»ö¸Î¡×¤Î´í¸±À­¤È¡¢¤½¤ÎËÉ»ßºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£

Ï©¾å²£²é»ö¸Î¤È¤Ï¡¢Æ»Ï©¾å¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¼ÖÎ¾¤¬íà¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¸Î¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¾åÀ¾»á¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë»àË´Î¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡×¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£°ìÀâ¤Ë¤Ï»àË´Î¨¤¬33%¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢3²ó¤Ë1²ó¤Ï»àË´»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈá»´¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¾åÀ¾»á¤Ï¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿±¿Å¾¼Ô¤Ø¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿±¿Å¾¼Ô¤¬¡Ö100%¡¢¥´¥ß¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë¡Ö¿Í¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÏÁÛÄê¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ»Ï©¾å¤Î°ÛÊª¤ò¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥´¥ß¤È¤·¤Æ¸íÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£

¤³¤Î»ö¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾åÀ¾»á¤Ï»ö¸ÎËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡Ö¥´¥ß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ö¥ìー¥­¤òÆ§¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄó¾§¡£Æ»Ï©¾å¤Î¥´¥ß¤ò°Â°×¤ËÆ§¤ó¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥´¥ß¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÏ©¾å²£²é»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÂÐºö¤È¤·¤Æ¡ÖÂ®ÅÙÄ¶²á¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£»þÂ®40km¤Ç¤ÎÄä»ßµ÷Î¥¤¬22m¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤ï¤º¤«10km¥ªー¥Ðー¤Î»þÂ®50km¤Ç¤Ï32m¤È¡¢10m¤âÄä»ßµ÷Î¥¤¬¿­¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î10m¤¬À¸»à¤òÊ¬¤±¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢Ìë´Ö¤ÎÏ©¾å²£²é»ö¸Î¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜ¤Î²á¼º³ä¹ç¤Ï¡Ö50ÂÐ50¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Â®ÅÙÄ¶²á¤Ê¤É¤Î²á¼º¤¬¤¢¤ì¤Ð±¿Å¾¼êÂ¦¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë½Å¤¯¤Ê¤ë¡£Ã±¤Ê¤ëÉÔ±¿¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾åÀ¾»á¤Ï¡Ö°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤é¥Ö¥ìー¥­¡×¡ÖÂ®ÅÙÄ¶²á¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÅ´Â§¤ò¼é¤ë¤è¤¦¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£

交通事故防止コンサルタントが断言「急ブレーキで急停止でも〈加害者〉になる現実」

¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬ÃÇ¸À¡ÖµÞ¥Ö¥ìー¥­¤ÇµÞÄä»ß¤Ç¤â¡È²Ã³²¼Ô¡É¤Ë¤Ê¤ë¸½¼Â¡×

 上西一美「右折車は〈無灯火バイクでも譲断するな〉!事故過失割合に驚愕の事実明かす」

¾åÀ¾°ìÈþ¡Ö±¦ÀÞ¼Ö¤Ï¡ÈÌµÅô²Ð¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤âÌýÃÇ¤¹¤ë¤Ê¡É¡ª»ö¸Î²á¼º³ä¹ç¤Ë¶ÃØ³¤Î»ö¼ÂÌÀ¤«¤¹¡×

 交通事故防止コンサルタントが警鐘!「4秒目を離すだけで悲惨に」ドライバーの油断が招く危険

¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬·Ù¾â¡ª¡Ö4ÉÃÌÜ¤òÎ¥¤¹¤À¤±¤ÇÈá·à¤Ë¡×¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÌýÃÇ¤¬¾·¤¯´í¸±
