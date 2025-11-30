この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「料理動画の時だけ夫が“鬼のボード”に豹変！もう耐えられない」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【HISAKOの夫】普段は優しいけど…●●の時に豹変して怖いんです」と題した動画で、12人産んだ助産師HISAKOさんが夫MARKさんとの夫婦トークを展開。普段は優しい夫が、YouTubeの料理動画撮影時になると態度が一変し「まるで人格が変わる」と、その悩みを赤裸々に明かした。



HISAKOさんは「スタッフも“撮影中のMARKは違和感がある”と言っていた」と切り出し、「料理動画の時、普段おっとりしているMARKさんが、カメラが回ると“こっち！”“もっとこう！”と急に威圧的になる」と告白。これにMARKさんも「これはジェネレーションギャップや！昭和育ちやから」と半ば言い訳をしながらも、「鞭だけで育った世代なんです」と自己分析した。



HISAKOさんは「6年間、料理動画のたびに嫌な気持ちになりながらも、みんなのために笑顔を絶やさず続けてきた」と長年の苦労を吐露。「カメラの前で手が震えたこともあった」と語り、「ちゃこ、これこうしたら？って言い方を変えてくれるだけで全然違うのに」と率直な要望をぶつけた。



MARKさんも反省の色を示し、「映像を理想のものにしたいという思いが強すぎて、無意識のうちに態度がきつくなってしまった」「撮影してくれてる人の気持ちが見えてなかった」と認め、「これからは絶対に気をつける」と約束した。



動画のラストでは、「これからも90歳、100歳までYouTubeを続けていきたい」と夫婦で語り合い、「110歳まで夫婦YouTuberを目指します！」と宣言。「みんなが楽しく見られる動画作りを目指します」と和やかに締めくくった。