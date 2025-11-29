＜こだわり卵焼き＞甘くない方が好きな人、教えて！味付けはどの調味料で？具材は何を入れている？
家族の食卓やお弁当などに作る卵料理。なかでも卵焼きは定番料理のひとつではないでしょうか。溶き卵をフライパンで巻きながら焼く、とてもシンプルな料理ですから味付けは家庭によってさまざまありそうです。ママスタコミュニティに、卵焼きの味付けについてこんな投稿がありました。
『私が甘い味付けの卵焼きが苦手で、白だしで味付けをしています。子どもも私に似て、仕出し弁当などに入っている甘い卵焼きを好みません。白だし以外にも、おいしい味付けがあったら試してみたいので、みなさんのおすすめを教えてください』
投稿者さんは白だしを使っているそうですが、コメントを寄せてくれた複数のママも「わが家も白だし」と答えています。白だしは卵焼きに使うおなじみの調味料かもしれませんね。とはいえ作り手が100人いれば、100通りのレシピがあっても不思議ではない卵焼き。ママたちがすすめる、甘くないけれどおいしい卵焼きの調味料を紹介します。
甘くないなら、やっぱり塩味！
『うちは塩のみ』
甘くない味付けの卵焼きなら、塩味がおすすめとコメントするママ。塩のみで味付けするママもいますが、塩とほかの調味料を組み合わせるパターンも目立ちました。
『基本は塩とコショウ』
塩と組み合わせる調味料は、コショウがテッパンのよう。また、塩とコショウにプラスするママもいて「バジルを入れる」とか「マヨネーズを入れる」などのコメントもありました。
だしをきかせる
『あごだしを小さじ2杯と水を小さじ2杯。あごだしが好きなのでコレ』
『鰹だしを使う』
投稿者さんは白だしを使っているそうですが、ほかの「だし」を使っているママも。鰹だしや、トビウオからとったあごだし。かなりツウな卵焼きですね！
こんな調味料も試してみて
『鶏がらスープの素と水を少々。中華風の卵焼きになるよ』
『パックの納豆を買うと入っているタレ。余ったから入れてみたら意外とおいしい』
鶏がらスープの素は、顆粒や粉末のものなどさまざまな商品がありますから、変化をつけたいときに使ってみたいですね。また納豆のタレは驚きましたが、意外と相性がいいかもしれません。
調味料だけではない！卵焼きに食材をプラス
さらにママたちは、「調味料じゃないけれど、コレおいしいよ！」と卵焼きに入れている食材を紹介してくれました。
ネギ
『刻みネギと白だし』
『ネギと塩』
『だし醤油と、ネギとシソを刻んで』
卵焼きに入れておいしい食材として支持を集めたネギ。「刻んだネギを20秒くらいレンチンしてから入れる」と、調理方法まで教えてくれるママもいました。またネギはネギでも青ネギを使えば卵の黄色い生地に模様がついて、味だけではなく彩りもいいと高評価です。
枝まめ
『冷凍食品の塩味がする枝まめ』
枝まめも複数のママから「入れている」とコメントされています。そして普通の枝まめではなく、塩味の枝まめを使うのがポイントのようです。冷凍食品のコーナーで売っている冷凍枝まめが、特に人気でした。
しらす
『しらすを入れる』
しらすを入れた卵焼き。筆者が子どものころ、母が作ってくれた卵焼きはいつもしらすが入っていました。母はよく「しらすはカルシウムがたくさん入っているからいっぱい食べて」と言っていました。そして大人になり自分自身が妊娠していたときや子どもが小さかったころに、何度も作ったしらすを入れた卵焼き。しらすを入れて卵焼きを作るママがいく人もいると知り、とても嬉しくなりました。しらすの栄養については、農林水産省のホームページでも、このように紹介されています。
『シラスには、骨形成に不可欠なビタミンＤとカルシウムが豊富に含まれています。さらに、カルシウムの吸収を助けるマグネシウムも含まれているので、成長期のお子さんや更年期の女性におすすめです』
しらすはおいしいのはもちろん、栄養面でもおすすめしたい食材です。朝ごはんや、子どものお弁当などにしらすを入れた卵焼きを、ぜひ作ってみてくださいね。
卵焼きを巻くときに挟みたい
『薄口醤油を入れて、韓国海苔を挟んで巻く』
『白だしと鰹節を少々入れて、巻くときにスライスチーズを挟む』
『カニカマを芯にして巻く』
こちらのママたちは卵を巻くときに、食材を挟みながら巻いていく調理方法を用いて、こんな卵焼きを紹介してくれました。このように食材を挟みながら巻くと、切り口がナルトのような渦巻き模様になったり、二重円になったりして、見た目もオシャレ！ お弁当のおかずにピッタリですね。
広がる卵焼きのバリエーション
甘くない卵焼きの味付けに使う調味料について相談する投稿に、ママたちからそれぞれのこだわりの味が寄せられました。調味料はもちろんですが、食材を多用したり、調理方法を工夫したりするステキな卵焼きがつぎつぎと登場。卵焼きのバリエーションがグッと増えそうです。みなさんも気になる卵焼きがあったら、試してみてはいかがでしょうか。