高川学園高校（山口県防府市）野球部で部員同士による暴力行為の事案があり、日本高校野球連盟から厳重注意を受けていたことが２８日、同校への取材でわかった。

同校は今年の秋季中国地区高校野球大会で準優勝しており、来春の選抜高校野球大会への出場が有力視されている。処分は２１日付。

同校などによると、今年１０月、２年生部員が寮内の自身の部屋に１年生部員を呼び出し、「しっかりしなきゃだめだろう」などと声を掛け、足を蹴る暴行を加えた。この２年生部員は同月、野球場の倉庫で、態度が気にくわなかったとして、別の１年生部員の胸を殴ったり腰を蹴ったりした。この際、倉庫のガラスが割れたが、１年生部員にけがはなかったという。

報告を受けた日本高野連は、同校への厳重注意とともに、暴力行為を行った２年生部員について、１か月間の公式試合への出場停止の指導措置を行った。

同校は１０月末、同部員について２週間の停学と退寮の処分を行った。被害に遭った部員の保護者には「連絡を取り、謝罪をした」と説明。現時点で野球部の活動自粛などは予定していないという。

渡辺篤夫校長は読売新聞の取材に対し、「今回のことを反省して、野球に正しく向き合う姿勢を育成していかなければならない」と話した。