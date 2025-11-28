Image: Amazon/ 7life

クリスマスツリー、もう飾りましたか？

飾る以前にツリーがお家にない人、今年は買おうかなと思っている人、チャンスです。AmazonのBFセールで本物みたいな人工ツリーがセール中。

7life クリスマスツリー 150cm 9,350円 Amazonで見る PR PR

枝葉みっちりでボリュームがあると人気の7lifeのクリスマスツリー。某有名ツリーより少し安いのも人気の秘密のようです。Amazonレビューでもなかなかの高評価、ボリュームと存在感で満足している人が多いです。

ツリーサイズは、90cm・120cm・150cm・180cm・210cm・240cmと6展開で、90cmから180cmまでは15％オフ、最大サイズの240cmは19％オフ。…240cmって、もうショップの大型ディスプレイですね。一般家庭なら150cmから180cmかな。150cmは15％オフで1万円切ってます！

Image: Amazon/ 7life

お届けがギリという盲点！

今からツリー買っても…という人、いや、これからが本番です！ ホリデーシーズン大盛り上がりのアメリカでは、11月第4木曜のサンクスギビングで家族が集まり、その次の日からクリスマス準備、ツリーを出すのがもともとは一般的でした。（が、最近はハロウィンが終わった瞬間からツリーだすご家庭も増えてきていますけど…。）

…ただね、今買っても届くの12月21日って表示されているので注意。クリスマスにはギリッギリ間に合うけど、さすがにギリですね。ごめん、じゃ、やっぱり来年用だわこれ。

来年のクリスマスが楽しみですねぇ…。