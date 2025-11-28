証券口座が乗っ取られ勝手に株が売買されるなどする被害が相次いだ事件で、警視庁は、他人の口座に不正にアクセスし違法な株の売り買いをしたとして中国籍の男2人を逮捕しました。一連の事件を巡っては全国で初めての逮捕者となります。

■“証券口座乗っ取り” 株の売り買い操作した男ら逮捕

不正アクセス禁止法違反と金融商品取引法違反の疑いで逮捕されたのは、証券売買などを行う会社を経営する中国籍の林欣海ことリン・シンハイ容疑者（38）と、職業不詳で中国籍の江榕ことジャン・ロン容疑者（42）です。

捜査関係者によりますと、2人は2025年3月、氏名不詳者と共謀して、他人名義の証券会社の10口座のログインIDやパスワードを入力して不正にアクセスしたうえ、東京証券取引所スタンダードに上場している、人材開発コンサルティング会社の株を違法に売り買いした疑いなどがもたれています。

■証券口座乗っ取り 全国に3500人の被害者か

証券口座を巡っては、2025年1月ごろから口座を乗っ取られ勝手に株を売り買いされる被害が相次いでいて、警察庁によると2024年12月から2025年10月末までで、被害者は全国で3500人以上にのぼっています。

また、金融庁によると不正アクセスをされた証券会社は、SMBC日興証券、SBI証券、大和証券、野村証券、松井証券、マネックス証券、みずほ証券、三菱UFJeスマート証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、楽天証券など18社で、各社はオンライン取引でログインする際などに複数の手段で本人確認を行う「多要素認証」を原則として必須にするなど対策を強化しています。

こうした被害が広がる中、一連の証券口座乗っ取り事件で今回が全国で初めての検挙となりました。

■乗っ取り事件、その手口は…

今回の事件では証券口座を所持する全国の男女10人（30代〜70代）が被害にあったといいます。

その手口とは――

【1 安価な株を購入】

林容疑者はまず経営する会社名義の証券口座で、84円と安価で取引されていた人材開発コンサルティング会社の株を約70万株購入したとみられます。

【2 他人口座乗っ取り資金確保】

その後、男女10人の証券口座に不正に入手したログインIDやパスワードを使ってログインし、10人が保有していた有価証券を売却。

【3 売却した金で株を大量購入】

売却したことで得た金を使って、林容疑者の会社で購入した人材開発コンサルティング会社の株を約70万株購入したとみられます。

【4 株の買い希望で人気株に偽装】

さらに、この株が人気であるように装うため、実際には購入する意思がないにも関わらず約50万株の買い注文を依頼。

【5 大量購入により株価高騰】

株が大量購入されたことやこうした買い注文大量によって、人材開発コンサルティング会社の株価は84円から110円と約30％上昇したということです。

【6 株価高騰確認し売却】

こうして株価が高騰したところで林容疑者の経営会社が保有する株を売りに出し、その株を乗っ取った他人の証券口座を使って購入。

そうすることによって林容疑者らは元々は安価で購入した株を高値で売却することができその差額分の利益約860万円を得ていたとみられます。

こうした違法な売り買いによって、口座を乗っ取られた10人は計1100万円ほどの損失が出たということです。

■全国で被害相次ぎ…全国警察が捜査

全国で証券口座乗っ取り被害が相次いだことを受け全国の警察が捜査を開始。

今回、検挙した事件では警視庁生活安全部のサイバー犯罪対策課が主体となり埼玉県警や山梨県警、愛知県警、大阪県警など11の警察機関が合同捜査本部を立て捜査を進めていました。

■“怪しい取引”発見で…

2025年4月、金融庁の証券取引等監視委員会から警視庁に怪しい取引が確認された証券口座について情報提供があり、捜査を続けていた警視庁は6月に林容疑者の自宅兼会社を家宅捜索していました。

警視庁はパソコンやスマートフォンなどを押収し売り買いの記録などを調べた結果、逮捕に至ったということです。

■捜査幹部「不安高まる中の検挙は意義が大きい」

警視庁の捜査幹部は証券口座乗っ取り事件について「同種事案が多発しインターネット証券取引に対する不安が高まっている中、不正に証券取引を行っていた被疑者を検挙した意義は大きい」とした上で、不正アクセスや乗っ取りを防ぐために

▽証券会社の公式アプリ・公式サイトをブックマークし利用

▽多要素認証機能を利用

▽こまめに口座をチェックし、身に覚えのない取引があれば証券会社に連絡をしてほしい、としています。