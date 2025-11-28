芸人・CRAZY COCO（39歳）が、自身の妊活の一環として行った卵子凍結にかかった具体的な費用を赤裸々に告白した。

【映像】卵子凍結にかかった費用

11月27日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送された。番組内の企画「本音はベッドの上で」では、芸能人夫婦がラブホテルで普段言えない本音を語り合う機会が設けられている。今回は「女子会バージョン」として、CRAZY COCO（39歳・未婚）、タナカガ（26歳・既婚・1児の母）、でか美ちゃん（34歳・既婚・子どもなし）の3人が出演し、結婚や出産、妊活の本音を語り合った。

ラブホテルの一室で本音を語り合う中、CRAZY COCOは「私、今年の6月に卵子凍結したんですけど」と、年齢的なリミットを見据えた行動を明かした。でか美ちゃんから「卵子凍結って、どれぐらいお金かかるんですか？」と尋ねられると、CRAZY COCOは具体的な金額について「私の場合は、結論から言うと47万ぐらいかかって」と赤裸々に告白した。

彼女は、費用が100万円くらいかかるイメージを持っていたため、「意外とそんなもんか」と感じたという。さらに、費用の大半を占める採卵費用について、東京都であれば助成金が20万円ぐらい使えるため、「大体負担としては27万ぐらいで行ける」と、助成金制度を使った自己負担額についても詳細に説明した。

CRAZY COCOは、この金額を「なんとでもなるお金だと思ってて」と表現たその理由として、「それが300万かかりますやったら、『稼いでる人しか無理やん』って思うけど、40万円台の費用だったら、例えば、来年行こうと計画してた海外旅行1回やめて、まずはこっちに優先させる都か。シンプルにバイト、副業する。月5万稼げたら、助成金も使えるってなったら、30万ぐらいで行けるんやったら、半年働けばなんとかなるわけじゃないですか」と説明。

「バリキャリじゃないと卵子凍結できないみたいなイメージあるけど、全然そうじゃなくて。お金がネックで悩んでるんやったら、自分でどうにかしてやった方がいいと思います」と卵子凍結を検討している人にエールを送った。