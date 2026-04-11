お笑い芸人、天竺川原（46）が30日、Xを更新。自身の「病名」を告白した。川原は「肘にが石灰が溜まってる石灰沈着症でした」と記述。自身の肘の骨が写ったレントゲン画像とみられるものと添付した。そして「当分は大事な書類への印鑑は控えさせてもらうのでご理解とご贔屓をお願いします」とつづった。この投稿に対し「耳グッドもできないですね」「一日も早いご快復を」「お大事になさってください」「石灰沈着症、知らなくて調