セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、米国発祥の大型セール「ブラックフライデー」に合わせ、全国のセブン−イレブンで、人気の揚げ物3商品の日替わり半額セールを11月27日から4日間限定で実施中です。

【すごい！】「えっ…！」 これがセブンイレブンが実施する「揚げ物」の日替わり“半額セール”対象商品です！

同社によると、ブラックフライデーに合わせた揚げ物の日替わり半額セールを行うのは今回が初めてだといいます。

半額セールの対象商品とセール実施日は次の通りです。一部店舗では対象商品が異なるということです。

■11月27日

「北海道じゃがいもの牛肉コロッケ」（108円、以下税込み、消費税8％）が54円に。

■11月28日、11月30日

「五目春巻」（120.96円）が60.48円に。

■11月29日

「揚げ鶏」（240.84円）が119.88円に。

同社は「このお得な機会に夕食のおかずや軽食、おつまみに、セブン−イレブンのこだわりの揚げ物をぜひお試しください」とコメントしています。