【今日から4日間限定】コロッケ108円→54円、春巻き120円→60円に！ セブンイレブンが「揚げ物」の日替わり“半額セール”実施中
セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、米国発祥の大型セール「ブラックフライデー」に合わせ、全国のセブン−イレブンで、人気の揚げ物3商品の日替わり半額セールを11月27日から4日間限定で実施中です。
【すごい！】「えっ…！」 これがセブンイレブンが実施する「揚げ物」の日替わり“半額セール”対象商品です！
同社によると、ブラックフライデーに合わせた揚げ物の日替わり半額セールを行うのは今回が初めてだといいます。
半額セールの対象商品とセール実施日は次の通りです。一部店舗では対象商品が異なるということです。
■11月27日
「北海道じゃがいもの牛肉コロッケ」（108円、以下税込み、消費税8％）が54円に。
■11月28日、11月30日
「五目春巻」（120.96円）が60.48円に。
■11月29日
「揚げ鶏」（240.84円）が119.88円に。
同社は「このお得な機会に夕食のおかずや軽食、おつまみに、セブン−イレブンのこだわりの揚げ物をぜひお試しください」とコメントしています。