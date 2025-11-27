ＦＦＲＩセキュリティ<3692.T>が続伸、一時８００円高と値を飛ばし９０００円台を回復する場面があった。研究開発型のサイバーセキュリティー専業企業で、独立系ながら高い技術力を有し、国家安全保障の観点から存在感を示している。純国産エンドポイントセキュリティーソフト「ヤライ」が高評価を得ているほか、専門のサイバー人材を擁し、防衛省向けをはじめ官公庁案件で実績が豊富。業績は２５年３月期の営業６４％増益達成に続き、２６年３月期も２ケタ成長トレンドが続く見通しだ。足もとの政治的、社会的な動きも同社株を刺激する。自民党が新設した「国家サイバーセキュリティ戦略本部」は２１日に初会合を開き、新たな「サイバーセキュリティ戦略」の策定に関する議論を行った。直近２７日には、アサヒグループホールディングス<2502.T>が、ランサムウェアによるサイバー攻撃を受けたことに関する記者会見を開き、個人情報が計１９１万４０００件流出した恐れがあると発表しており、企業のサイバーセキュリティーの重要性が改めて意識される状況となっている。ＦＦＲＩの株価は１０月２１日に１万３８００円の年初来高値を形成した後、大幅な調整に見舞われたが７５日移動平均線を下回ったところで売り物が切れ、値ごろ感からの押し目買いや、貸株市場経由で積み上がった空売り筋のショートカバーが機能して株価はリバウンドに転じている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS