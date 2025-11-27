100円で効率爆上がり！デスクに備えておくと便利なグッズ
商品情報
商品名：電話伝言メモふせん
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：100×75mm
入り数：60枚
販売ショップ：セリア
JANコード：4984831055698
テンプレに書き込むだけだから漏れがない！セリアで見つけたメモふせん
仕事や自宅にかかってきた電話内容を、伝言するというシーン。しっかりとメモを取っているつもりでも電話しながらだと、折り返すのか、至急の案件だったのかなど、細かい部分のメモを取り忘れた…なんてことも。
そこでおすすめしたいのがセリアの『電話伝言メモふせん』。
電話を取った時間や、電話対応者、誰から誰への電話なのかを記入する欄や、そのほか確認してほしいところにチェックができるテンプレートが印刷されています。
下部分にはフリースペースがあり、伝言やメモなどを残すことができますよ。
項目に沿って記入したり、チェックをつけるだけなので記入漏れが減り、時短で済ませることができるのもポイントです。
さらにうれしいのがふせんの接着面が広く、はがれにくいところ。メモ自体も黄色で目立ちやすく、パッと目に入りますよ！
セリアにはこんな仕事効率アップアイテムも！
商品名：事務作業効率化ふせん
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：19×26mm
入り数：140枚（2種×70枚）
販売ショップ：セリア
JANコード：4959512504741
セリアの文具売り場には、このほかにも仕事の効率が上がる便利アイテムがたくさん並んでいます。筆者が個人的に愛用しているのが『事務作業効率化ふせん』。
目立つカラーのふせんを貼るだけで記入漏れや、捺印忘れなどが激減。鉛筆でしるしをつけて消すという面倒な作業もなくなり、時短になりました。
今回はセリアの『電話伝言メモふせん』と『事務作業効率化ふせん』をご紹介しました。どちらもコスパ◎なアイテムなので、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。