モンベルのインナーで寒さ対策。極厚手スーパーメリノウールが実現する快適な冬

アウトドアを楽しむ人たちにとって、冬用のアンダーウエアとしてお馴染みなのが“メリノウール”。メリノ種の羊からとれる高品質な天然繊維は、保温性と吸湿性にすぐれた快適性の高い素材として、アウトドア用のベースレイヤーやソックスなど、幅広い衣類に使われています。最近ではメリノウールを使用した普段着も一般的になってきたので知っている人も多いと思います。

そんなメリノウールを長年にわたり展開してきたのがモンベルで、寒冷地の登山や冬キャンプを想定した多彩なラインナップを揃えています。モンベルのアンダーウエアの中で、もっとも高い保温性を誇るスーパーメリノウールシリーズに、極厚手モデルの“EXP.（エクスペディション）プラス”が誕生。長袖シャツの「スーパーメリノウール EXP.プラス ラウンドネックシャツ」（1万1100円〜）と、ロングタイツの「スーパーメリノウール EXP.プラス タイツ」（1万円〜）が発売されました。

モンベルの“スーパーメリノウール”は、産出量のとても少ない繊度18.5ミクロンの“マルチクリンプール”を使用。繊維のクリンプ（縮れ）が非常に多いため、ストレッチ性にすぐれており、生地として編んだ際には断熱層として動かない空気（デッドエア）を多く含むため、抜群の暖かさを生みます。

また、汗などの水蒸気を吸収した際の発熱量（吸湿発熱）が、すぐれているのも特徴。さらに、繊維の長さが通常のメリノウールに比べて約15%長く、チクチクしにくく肌触りがよいのも魅力です。その他にも汚れにくい、防臭性あり、洗濯可能（中性洗剤を使用）、静電気を抑制などの利点も備えており、これまでもモンベルの様々なウエアに採用されています。

▲「スーパーメリノウール EXP.プラス ラウンドネックシャツ Men's」

スーパーメリノウールはこれまで、「L.W.（ライトウエイト）薄手」、「M.W.（ミドルウエイト）中厚手」、「EXP.（エクスペディション）厚手」と厚さの異なる生地が使われてきましたが、今回登場したのはもっとも厚い「EXP.（エクスペディション）プラス 極厚手」。モンベルのアンダーウエアの中で最高の保温性を備えたシリーズは、冬季のキャンプや登山など本格的な防寒対策で活躍します。

長袖シャツの「スーパーメリノウール EXP.プラス ラウンドネックシャツ」は、重ね着しやすいラウンドネックに。袖口には、縫い目をスパイラル状にすることで伸びやすく、不快な締め付け感のない特許取得の“スパイラルスランテックカフ”を採用しています。

▲「スーパーメリノウール EXP.プラス ラウンドネックシャツ Women's」

また、主要な接合部の縫製には凹凸のない“フラットシーマー”を使用することで、肌あたりのよさを実現。Men's（1万2100円）とWomen's（1万1100円）のどちらもブラックの1カラーで、それぞれにS、M、L、XLの4サイズが用意されています。

▲「スーパーメリノウール EXP.プラス タイツ Men's」

「スーパーメリノウール EXP.プラス タイツ」は足首までしっかり長さのあるロングタイツ。ストレッチ性を備えているのでしっかり体にフィットし、起毛した肌面が暖かく体を包み込みます。

▲スーパーメリノウール EXP.プラス タイツ Women's

シャツと同様に、裾の部分には伸びのよい“スパイラルスランテックカフ”、主要な接合部の縫製には肌あたりのよい“フラットシーマー”が採用されていて、履き心地はバツグン。Men's（1万1000円）とWomen's（1万円）の2モデルがあり、どちらもカラーはブラックの1色。サイズはそれぞれS、M、L、XLに加えて、M、L、XLのショート丈と全7種類となっています。

アウトドアシーンでは間違いなく活躍してくれるであろう、スーパーメリノウールですが、実は冬の街着としても有用です。冬場は寒い屋外と暖房の効いた屋内の寒暖差や移動により、汗をかいてしまい暖かいインナーを着ていても汗冷えしてしまうことも。スーパーメリノウールは、湿気は吸着する一方で水を弾く特徴を持っており、ゆっくりと汗を蒸散させてくれます。そのため、汗をゆっくりと気化するため急激な汗冷えを防ぎ、さらに繊維形状により肌離れも良い。アウトドアに限らず冬のインナーウエアに欲しい機能が詰まった素材がスーパーメリノウールです。本格アウトドアでも街でも使える1枚を探している人にはちょうどいいと思います。

