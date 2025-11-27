¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÂç´Ø¾º¿Ê¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤Îà¿´µ»ÂÎá¤ò½¨¥Î»³¿ÆÊý¤¬Å°ÄìÊ¬ÀÏ¡Ö¤¹¤Ç¤ËÎ¾²£¹Ë¤Ë¼¡¤°ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÎÏ¤Ïà²£¹Ëµéá¤À¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï£²£¶Æü¡¢´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é¤Î¿·Âç´Ø¤Ï¡¢ÅÁÃ£¼°¤Ç¡ÖÂç´Ø¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¾å¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¸µÂç´Ø¶×¾©µÆ¤Î½¨¥Î»³¿ÆÊý¡Ê£´£±¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Î¡Ö¿´µ»ÂÎ¡×¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡£µ¬³Ê³°¤Î¶¯¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²£¹Ë¸õÊä¤È¤·¤Æ¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÅÁÃ£¼°¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¾å¤ÎÈÖÉÕ¡Ê²£¹Ë¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯·è°ÕÉ½ÌÀ¡£¡ÖÁêËÐ¶¨²ñ¤Î´ÇÈÄ¤Ï²£¹ËÂç´Ø¤Ê¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤êÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁá¤¯¤â¼«³Ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¶å½£¾ì½ê¤Ç¤Ï½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£¿ÈÄ¹£±£¸£²¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£´£°¥¥í¤ÏËëÆâ¤ÎÃæ¤Ç¤â·ÚÎÌ¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡ÖÁ°·¹»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯ÁêËÐ¤¬ÆÃÄ¹¡£Áê¼ê¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤«¤é¹¶¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ²½¤ä¤Ï¤¿¤¤ò¿©¤ï¤Ê¤¤¡£Áê¼êÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢Äã¤¤½Å¿´¤Ç²¼¤«¤é²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢Á°¤µ¤Ð¤¤â¤¦¤Þ¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÐ½èÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¤Ç¼è¤Ã¤¿£²ÈÖ¤ÎÁêËÐ¤Ë¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Î¶¯¤µ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜ³ä¤Ç¤ÏÂç´Ø¶×ºù¡Ê£²£¸¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤ËÄã¤¯Æ¬¤ò¤Ä¤±¤¿ÂÎÀª¤«¤éÆâÌµÁÐ¤ò°ìÁ®¡£¡Ö¶×ºù¤Ï¾å¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¾å¤«¤éÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤Æ¤Ä¤Ö¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î°µÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆâÌµÁÐ¤ò½Ð¤·¤¿¡£Ê¢¶Ú¤ÈÇØ¶Ú¤¬ÁêÅö¶¯¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¯¡£
¡¡Â³¤¯·èÄêÀï¤Ç¤Ï²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤ÎÆÍ¤¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤ºÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤ò¸å¤í¸þ¤¤Ë¤·¤ÆÁ÷¤êÅê¤²¡£¡Ö±Ô¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤À²£¹Ë¤Ë¡¢²¼¤«¤é¹¶¤á¤Æ²¿¤â¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤¬ÈÖÉÕ¤¬¾å¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÁêËÐ¡£Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£²ó¤ÏËÜ³ä¡¢·èÄêÀï¤È¤â¤Ë»ÅÀÚ¤ê¤«¤éÃ¸¡¹¤È¤·¤¿´é¤Ä¤¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆþËë¤«¤é£µ¾ì½êÏ¢Â³¤Ç£±£±¾¡°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢»°Ìò¤ò¤ï¤º¤«£²¾ì½ê¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£Ç¯£¶¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß¡¢½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£±£´¾ì½ê¤Ç¿·Âç´Ø¤Ï¶×²¤½§¤Î£±£¹¾ì½ê¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÎòÂå£±°Ì¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÎºÇÂ®µÏ¿¡££²£±ºÐ£¸¤«·î¤ÇÂç´Ø¾º¿Ê¤Ïµ®Çµ²Ö¡Ê£²£°ºÐ£µ¤«·î¡Ë¡¢ËÌ¤Î¸Ð¡ÊÆ±£¸¤«·î¡Ë¡¢ÇòË²¡Ê£²£±ºÐ£°¤«·î¡Ë¤Ë¼¡¤°£´°Ì¤ÎÇ¯¾¯µÏ¿¤À¡£
¡¡½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡ÖËëÆâ¤Î¾å°Ì¤È²¼°Ì¤Ç¤Ï°µÎÏ¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¾å°Ì¤ÎÊÉ¤Ë¡¢¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¡£¤½¤³¤«¤é²¿ÅÙ¤«ÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢°µÎÏ¤Ë´·¤ì¤Æ¤µ¤Ð¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÊÉ¤ËÅö¤¿¤é¤º¤ËÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢ÃÏÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ¶Â®½ÐÀ¤¤ËÃ¦Ë¹¡£¡Ö°ÊÁ°¤Ë¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ¾²£¹Ë¡ÊÂç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¡Ë¤Ë¼¡¤°ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²£¹Ë¸õÊä¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£±Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¤ÏàÄ¶¿ÍÂç´Øá¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£