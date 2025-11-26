辻希美、長女・希空も絶賛した長男の“イケメン発言”明かす「めっちゃいいこと言ってた」

11月25日、辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。長男の発言を絶賛する場面があった。

今回の動画では、辻が長女の希空と共にランチを楽しみながら、恋愛や家族にまつわるトークを展開。この中で、希空が髪色やネイルを変えると弟たちが気づいてくれるという話題になった。

すると辻は、「この間、希空が爪変えてきてさ。すんごい爪で」「せいにさ、『こういう彼女どう？』って言ったじゃん、そしたら『ああ…』みたいな」と、希空がネイルを新しくした際の長男の反応を明かした。

さらに希空が長男に“こっちはどう？”と辻のネイルに対しても感想を求めたといい、「そしたら、どっちつかずにめっちゃいいこと言ってた」と回想。

これに希空が、「『俺は爪で選ばない』みたいな」と長男の発言を明かすと、辻は、「そう。『爪はどういうのでも別にいい』」と続け、希空は、「イッケメン！」「青空みたいな彼氏いいと思うけどね」と絶賛していた。