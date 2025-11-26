¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¥Í¥Ã¥È¡Ö»²À¯¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¹ñ²ñÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¡¢¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Î¼ÁÌä£³Ê¬¤Ç¶¯À©½ªÎ»¢ª°Ñ°÷Ä¹¡Ö½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥º¡¡¡Ö£³Ê¬¤Ç¤ÏÌµÍý¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤è¤êÃ»¤¤£÷¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÌîÅÞ£´ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤Ë¤è¤ë¹ñ²ñÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤¬£²£¶Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Î©·ûÌ±¼ç¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏº¡¢¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£Å´É×¡¢¿·µ¬»²²Ã¤·¤¿»²À¯¡¦¿ÀÃ«½¡Ê¾¤Î£´ÂåÉ½¤¬Æ¤ÏÀ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡·×£´£µÊ¬´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¸å¤Î¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«£³Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÃ«»á¤Ï¥³¥Ã¥×¤Î¿å¤ò°û¤à¤È¡¢Áá¡¹¤Ë¡Ö»²À¯¡¦¿ÀÃ«½¡Ê¾¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¹ñÌ±¤ÏÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤äµÄ°÷Äê¿ô¤è¤ê¹ñÎÏ¤¬Íî¤Á¤ÆÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¤ÏÀ¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î¾ðÊó¤äÉÙ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¹ñ¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤ò»ß¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Î¸«²ò¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ß´ØÏ¢¤ÎË¡À©¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¸½ºß¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ðËÜË¡¡¢³°¹ñÂåÍý¿ÍÅÐÏ¿Ë¡¡¢¥í¥Ó¡¼³èÆ°¸ø³«Ë¡¤Ê¤É¤Ç¡¢º£Ç¯¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËË¡°ÆºöÄê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£±¥¿¡¼¥ó½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»þ´Ö¤Ï»Ä¤ê£³£¶ÉÃ¡£
¡¡¿ÀÃ«ÂåÉ½¤¬¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿£³£°Ç¯¡¢º¬ËÜÅª¸¶°ø¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¡Ö¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËÉÔÎÉºÄ¸¢¡¢¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°ÅªÍ×°ø¤â¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤¬¤ª¶â¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ÀßÈ÷Åê»ñ¤ä¿ÍÅªÅê»ñ¤Ê¤É»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤¬ÉÏº¤¤ò¾·¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç£¸ÉÃ¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£¿ÀÃ«ÂåÉ½¤¬²¿¤«¤ò¸À¤¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢°Ñ°÷Ä¹¤¬¡Ö°Ê¾å¡¢°Ê¾å¤Ç¿ÀÃ«½¡Ê¾·¯¤ÎÈ¯¸À¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ð¤²¡¢¶¯À©½ªÎ»¡£µÄ¾ì¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¡¢ÈùÌ¯¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÂàÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö£³Ê¬¤Ï²¿¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤è¤êÃ»¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¿ÀÃ«¤Î¼ÁÌä£³Ê¬¤Ç½ª¤ï¤Ã¤ÆÁð¡×¡Ö¿ÀÃ«¤µ¤ó²ù¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¾ï¼±Åª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¡Ø£³Ê¬¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ØÆ¤ÏÀ¡Ù¤Ê¤ó¤Æ½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â£´£µÊ¬¤È¸À¤¦»þ´ÖÀßÄê¤¬ÌäÂê¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö£³Ê¬¤Ã¤ÆÌµÍý¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö£³Ê¬¤Ï¡¢Î®ÀÐ¤Ë²Ä°¥ÁÛ£÷¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»²À¯ÅÞ£³Ê¬¤Ê¤ó¤À¡©¡×¡ÖÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¸«¤¿¤±¤É¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤ï¡£»þ´ÖÃ»¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£