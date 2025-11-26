「本人は隠れているつもりです」



【写真】ポメのかくれんぼ！ “上手に隠れた瞬間”もありました

ポメラニアンの「たろ吉」ちゃん（13歳・女の子）が見せた、かわいすぎる行動が話題になっています。写真には、鉢植えの観葉植物から伸びたツルのあいだにそっと身を潜め、じっと固まっているたろ吉ちゃんの姿がーー。



続いて、「自信に満ちあふれた表情。どうだ完全に消えてるだろ」とのコメントとともに投稿された2枚目の写真には、横からとらえた堂々たる立ち姿、3枚目の写真には頭を垂れた新技もーーしかし、隠れているつもりとは裏腹に、しっかり丸見えの状態でした。



そして最後は、「あっ見つかった」と、たろ吉ちゃんがこちらを見てにっこりと微笑むショットで締めくくられました。



まるでパラパラ漫画のようにつながる“かくれんぼ”の一連の写真に、2.9万件超の“いいね”が集まり、多くの人を笑顔にしました。



飼い主のXユーザー・たろ吉（メスのポメ）の飼い主さん（@kyabetubatake）によると、散歩中に撮影しようとした際、たろ吉ちゃんが突然「隠れるモード」に入ったのだそう。「さあ、見つけられるかな？」と言わんばかりに観葉植物を隠れみのに気配を消そうとしていた姿を見て、「たろ吉らしいな」と思ったといいます。



しばらくのあいだ粘っていたたろ吉ちゃんですが、見つかったとわかると満足したのか、再び散歩を続けたそうです。



ふだんはボール投げで遊ぶのが大好きというたろ吉ちゃん。飼い主さんとの時間をのびのびと楽しんでいる様子が伝わってきます。



リプライ欄には、たろ吉ちゃんの“かくれんぼ”に参加するかのような声が寄せられ、コメント欄は大いに盛り上がりました。



「丸見えやで〜」

「え？どこ⋯？？？」

「隠れてる隠れてる」

「ばればれだよ笑笑」

「カクレテルツモリーヌ」

「なんてかわいいんだろう」

「かわいいかくれんぼだぁ〜」

「上手に隠れてますね（笑）かわいい！」

「見えないよ。でもなぜかにやけてしまいます」

「うんうん溶け込んでる！ どこにいるかわからない」

「みえないみえない！ かわいけどなーんにもみえない」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）