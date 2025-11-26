シンクロ・フード<3963.T>が９日ぶりに反発している。この日、運営するキッチンカー（移動販売車）のプラットフォーム「モビマル」の登録事業者数が全国で１万を突破したと発表しており、好材料視されている。



「モビマル」は、ＩＴを活用し効率的な移動販売を可能とする、日本最大級の移動販売プラットフォームサービス。登録事業者は東名阪を中心に増加し、近年では地域の登録も順調に拡大。現在では全国４７都道府県全てでマッチングが成立しており、都市圏サービスに留まらない「全国規模のキッチンカープラットフォーム」へと成長しているという。また、登録車両も５５００台を突破している。



出所：MINKABU PRESS