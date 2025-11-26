この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「幼児が座って食べられないのは当たり前！焦らないで」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」で、12人産んだ助産師HISAKOさんが「子どもの集中力。最後まで座って食べられないのは当たり前！」と題して動画を公開。小さなお子さんの“ご飯中に座っていられない問題”について自らの経験や脳科学的な観点から語った。



HISAKOさんは、10ヶ月～3歳くらいのお子さんを持つママたちから「子どもがご飯の時間にちゃんと座って食べてくれない」と悩みの声が多く寄せられていることを紹介。「うちは今一番下の12番目のねねちゃんがちょうど1歳になったところなんですが、2口ぐらい食べたらもう立ち上がってよちよち歩き出します」と自身の育児の様子を語った。



さらに5歳のととちゃん、小学校2年生ののんのん、3年生のふうたの具体例も紹介。「小学生でも途中で飽きてゴローンと寝転んだりします。うちの子供たちはしつけがなってないんかって言われると、私はそうは思っていなくて」と独自の子育て観を明かした。



リスナーからの「どのようにすれば集中してご飯を食べてくれますか？」との質問には、「答えは簡単。どのようにしても集中して食べれません」とキッパリ。「集中して食べてもらうっていうところをゴールにすることがまず間違ってんねん」と断言した。



その根拠として「幼児の集中力は年齢プラス1分と言われています」と脳科学的なエビデンスを説明し、「1歳児なら2分、9ヶ月の赤ちゃんなら1分の集中力。1分って一瞬ですよ。それ以上は集中できなくて当たり前なんです」と強調。



また、「好きなこと、興味のあることなら子どもはものすごい集中力を発揮する」と語り、「ご飯中に歩き回っても気にしなくていい。子どもが本当に夢中になれることを思いっきり体験させた方が、後々“やりたくないこと”にも向き合える絶対的集中力が身につく」と持論を展開した。



「極力ママたちがやらないといけないのは、立ち歩きたい、歩いてうろうろしたい、それで子どもが楽しくやってるなら、そのままやらせてあげること」だとアドバイス。「“歩き回ってもいいよ”ぐらいの気持ちで見守りましょう。私はねねちゃん用の椅子も取っ払って、もう座らせるの諦めてます」と明かした。



動画の締めくくりでは、「幼児の集中力は年齢プラス1分！そこが咳の山です。力を抜いて座らなくても大丈夫。頑張らんでええ、適当でええ！」と笑顔で呼びかけ、子育て中のママたちにエールを贈った。