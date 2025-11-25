見た目は地味、中身は高性能チェア。「スチールケース」5万円オフのセール
オフィス家具業界でNo1のシェアを誇るSteelcaseが手がける、ハイエンドチェア・Gesture（ジェスチャー）。
定価なら24万円近くのハイエンド・お値段ですが、ブラックフライデーでかなりのお買い得価格になっています。
自分にあわせて調整できる箇所がたくさん
ジェスチャーは調節可能な箇所がたくさん。自分の活動スタイルに合わせて最高のポジションを探せるのが最大の魅力です。
なかでも、ボタン一つで動かせるアームレストの可動域の幅広さは、デスクワークはもちろん、両手でスマホを使う時や、楽器を弾く時など、どんなシチュエーションでも腕を支えてくれるので腕も肩もとにかくラク。
また、背もたれ内蔵のランバーサポートも上下にスライド、自分好みの座り心地をプロデュースしてくれます。
もちろん、シートの高さや前後位置、ヘッドレストなんかも微調整可能です。
椅子に座った状態であぐらをかいても、座面に対して横向きに座っても、座面の端やアームレストが足を圧迫しないのも最高すぎます。
私も自宅で使っているのですが、快適すぎて超気に入っています。
ルックスもいい意味で地味で、高機能チェアによくあるゴツさ、主張の強さがありません。
値段がネックで中々手が出せなかった方は、この機会を見逃さないで欲しいです。
Steelcase Gesture デスクチェア
179,985円
Amazonで見るPR
日本では地味。でも世界ではトップ。高機能チェア｢スチールケース｣試してみた