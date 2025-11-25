Photo:中川真知子

オフィス家具業界でNo1のシェアを誇るSteelcaseが手がける、ハイエンドチェア・Gesture（ジェスチャー）。

定価なら24万円近くのハイエンド・お値段ですが、ブラックフライデーでかなりのお買い得価格になっています。

Steelcase Gesture デスクチェア 179,985円 Amazonで見る PR PR

自分にあわせて調整できる箇所がたくさん

ジェスチャーは調節可能な箇所がたくさん。自分の活動スタイルに合わせて最高のポジションを探せるのが最大の魅力です。

Photo:中川真知子

なかでも、ボタン一つで動かせるアームレストの可動域の幅広さは、デスクワークはもちろん、両手でスマホを使う時や、楽器を弾く時など、どんなシチュエーションでも腕を支えてくれるので腕も肩もとにかくラク。

また、背もたれ内蔵のランバーサポートも上下にスライド、自分好みの座り心地をプロデュースしてくれます。

Photo:中川真知子

もちろん、シートの高さや前後位置、ヘッドレストなんかも微調整可能です。

椅子に座った状態であぐらをかいても、座面に対して横向きに座っても、座面の端やアームレストが足を圧迫しないのも最高すぎます。

Photo:中川真知子

私も自宅で使っているのですが、快適すぎて超気に入っています。

Photo:中川真知子

ルックスもいい意味で地味で、高機能チェアによくあるゴツさ、主張の強さがありません。

値段がネックで中々手が出せなかった方は、この機会を見逃さないで欲しいです。

Steelcase Gesture デスクチェア 179,985円 Amazonで見る PR PR

日本では地味。でも世界ではトップ。高機能チェア｢スチールケース｣試してみた