出口夏希の2026年版カレンダー（壁掛け／卓上）が12月20日（土）に株式会社ハゴロモより発売される。発売に先駆け、全国のネットショップ・書店では本商品の予約受付が開始された。

【写真】出口夏希2026年版カレンダーの表紙を見る

ファッション誌「non-no」専属モデルとして活動し、近年はドラマ『アオハライド』、『ブルーモーメント』、Netflix映画『余命一年の僕が余命半年の君と出会った話。』、劇場映画『赤羽骨子のボディーガード』、『か「」く「」し「」ご「」と「』等に出演。ダブル主演を務める映画『万事快調 〈オール・グリーンズ〉』が2026年1月16日に公開を控えている俳優・出口夏希。

2025年カレンダーに続いて、完全撮りおろしで構成される今作。このたび撮影は写真家・山根悠太郎が手掛けた。明るく爽やかな笑顔から、大人びたエモーショナルな表情まで--。数千カットにおよぶ撮影の中から厳選されたが、それぞれの表紙に採用されている。

カレンダーの発売に合わせて出口は「2026年カレンダーは、壁掛けと卓上の2種類あります。それぞれ違う写真なので、どちらも楽しんでいただけるようになっています。お渡し会もあるので1年ぶりに皆さんに会えるのを楽しみにしています！ 2026年毎月楽しんでくださいね」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）