ケーブル不要の快適ドライブ！GetPairr「Mini2 ワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター」
GetPairrから、大人気のワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター「Mini2」がAmazonブラックフライデーに登場します。
2025年11月21日から12月1日までの期間限定で、市場最安値となる特別価格にて販売されるお得な機会です。
GetPairr「Mini2 ワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター」
セール価格：2,980円(税込)
割引期間：11月21日〜12月1日
販売場所：Amazon.co.jp
※なくなり次第終了となります
「Mini2」は、車のUSBポートに挿すだけで、有線のCarPlayやAndroid Autoをワイヤレス化できるアダプターです。
毎日の乗車のたびにスマートフォンをケーブルで接続する手間から解放されます。
ケーブル不要で自動接続する快適さ
最大の特徴は、USBポートに差し込むだけで実現する手軽さです。
初回にペアリングを行えば、次回からはエンジンをONにするだけで自動的にスマートフォンと接続されます。
毎日のドライブにおけるケーブルの抜き差しの煩わしさがゼロになります。
iPhoneの「CarPlay」とAndroidの「Android Auto」の両方に対応している点も魅力です。
家族で異なるOSのスマートフォンを使用していても、1台のアダプターで対応できます。
コンパクトかつ高耐久な設計
本体は手のひらに収まる超コンパクト設計で、車内のインテリアを邪魔しません。
素材には放熱性と耐久性に優れたアルミ合金を採用しており、長く安心して使用できる品質です。
スマートフォンの機能をそのまま車載ディスプレイで操作可能です。
Google Mapsでのナビゲーション、音楽アプリの再生、通話やメッセージの送受信などが快適に行えます。
音声アシストにも対応しており、視線を逸らさずに各種操作が可能です。
安全運転をサポートしながら、ドライブをより便利で楽しいものにします。
なお、本製品の使用には、車載側が「有線CarPlay」または「有線Android Auto」に対応している必要があります。
製品には1年間のメーカー保証が付帯しています。
ドライブのストレスを軽減する便利なカーアクセサリー。
GetPairr「Mini2 ワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ケーブル不要の快適ドライブ！GetPairr「Mini2 ワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター」 appeared first on Dtimes.