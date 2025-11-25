ケーブル不要の快適ドライブ！GetPairr「Mini2 ワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター」

GetPairrから、大人気のワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター「Mini2」がAmazonブラックフライデーに登場します。

2025年11月21日から12月1日までの期間限定で、市場最安値となる特別価格にて販売されるお得な機会です。

GetPairr「Mini2 ワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター」

セール価格：2,980円(税込)

割引期間：11月21日〜12月1日

販売場所：Amazon.co.jp

※なくなり次第終了となります

「Mini2」は、車のUSBポートに挿すだけで、有線のCarPlayやAndroid Autoをワイヤレス化できるアダプターです。

毎日の乗車のたびにスマートフォンをケーブルで接続する手間から解放されます。

ケーブル不要で自動接続する快適さ

最大の特徴は、USBポートに差し込むだけで実現する手軽さです。

初回にペアリングを行えば、次回からはエンジンをONにするだけで自動的にスマートフォンと接続されます。

毎日のドライブにおけるケーブルの抜き差しの煩わしさがゼロになります。

iPhoneの「CarPlay」とAndroidの「Android Auto」の両方に対応している点も魅力です。

家族で異なるOSのスマートフォンを使用していても、1台のアダプターで対応できます。

コンパクトかつ高耐久な設計

本体は手のひらに収まる超コンパクト設計で、車内のインテリアを邪魔しません。

素材には放熱性と耐久性に優れたアルミ合金を採用しており、長く安心して使用できる品質です。

スマートフォンの機能をそのまま車載ディスプレイで操作可能です。

Google Mapsでのナビゲーション、音楽アプリの再生、通話やメッセージの送受信などが快適に行えます。

音声アシストにも対応しており、視線を逸らさずに各種操作が可能です。

安全運転をサポートしながら、ドライブをより便利で楽しいものにします。

なお、本製品の使用には、車載側が「有線CarPlay」または「有線Android Auto」に対応している必要があります。

製品には1年間のメーカー保証が付帯しています。

ドライブのストレスを軽減する便利なカーアクセサリー。

GetPairr「Mini2 ワイヤレスCarPlay/Android Autoアダプター」の紹介でした。

