¥«¥Ö¥¹¤Ï³ÍÆÀ¤ØµçÃÏ¤«¡¡º£°æÃ£Ìé¤¬È¯¤·¤¿¡È´êË¾¡É¤ò¡Ö´ÊÃ±¤ËËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢»ØÅ¦
º£°æ¤Î³ÍÆÀ¤Ø¥«¥Ö¥¹¤ÏµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«(C)Getty Images
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëº£°æÃ£Ìé¤¬11·î24Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ËVTR½Ð±é¤·¡¢°ÜÀÒÀè¤ÎµåÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´êË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£°æ¤Ï9²ó¤â°µ´¬¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶Äù¤á¡ªµåÃÄ¿·¤Î17Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿
¡¡º£°æ¤Ï¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤ÎÊÉ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò´õË¾¤¹¤ë»Ý¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCUBBIES CRIB¡×¤Ï¡Ö¥¿¥Ä¥ä¡¦¥¤¥Þ¥¤¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤ÎÍ¥Àè´õË¾¡ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤òÁª¤Ö¤³¤È¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥«¥Ö¥¹¤òµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤¬¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Û¤Ü°ì½µ´Ö¸å¤Ë¡¢º£°æ¤¬¤½¤ÎÍ¥Àè´õË¾¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï³ê·Î¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ë¤ÏÌî¼ê¤Ç¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢Åê¼ê¤Ç¤Ïº£±Ê¾ºÂÀ¤¬ºßÀÒ¡£¤½¤Îº£±Ê¤È¥«¥Ö¥¹¤Ï1Ç¯2202Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó34²¯4000Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤¬¥«¥Ö¥¹¤Î2026Ç¯¤ÎÁíÇ¯Êð¤Î¤¦¤Á2202Ëü5000¥É¥ë¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÊä¶¯¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¡¢¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤ÎÂ¸ºß¤¬¸¶°ø¤Ç¥«¥Ö¥¹¤¬º£°æ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï´î¤Ð¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¶âÁ¬¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î´êË¾¤Ë¾¡¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ºò¥ª¥Õ¡¢¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Á¡¼¥à¤È¤Î·ÀÌó¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥µ¥¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡º£°æ¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥«¥Ö¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ä¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤âÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÈñ¤ä¤¹ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈà¤òÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö9·å¤Î¾®ÀÚ¼ê¡Ê¿ô²¯¥É¥ë¡Ë¤Ï¡¢Èà¤Î´êË¾¤ò´ÊÃ±¤ËËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£°æ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤³¤ÎµåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]