（MCU）世界では、ドクター・ストレンジの現在地が不明瞭となっている。映画『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』（2022）のラストで新たな旅に出てから早3年。果たして彼は戻ってくるのだろうか？

これまでにカンバーバッチは、2026年公開予定の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』への再登場を示唆していたものの、現時点で正式アナウンスは無し。『マルチバース・オブ・マッドネス』では、マルチバース同士が衝突して消滅していく「インカージョン」を修復すべく姿を消していた。

米のインタビューに登場したカンバーバッチは、「言えないこともあるかと思いますが、次のドクター・ストレンジの登場について、少なくとも“予感”のようなものはお持ちですか？それとも、まだオファーを待っている？」と尋ねられると、「“予感”以上のものはありますよ」とプランの存在を仄めかす。「でも、言えないんです。いつもながら」。

さらにカンバーバッチは「彼はやってくるよ。間違いなく、“ある時点で”ね」と重ねている。マルチバース最重要人の一人となったストレンジだから、『ドゥームズデイ』か2027年の『シークレット・ウォーズ』のいずれかへの再登場は確実だろう。

ちなみにカンバーバッチは以前、『ドゥームズデイ』登場キャストが椅子を通じて発表された際、自身の名前が無かったことに「多分椅子が足りなかったのかな」と。果たして、カンバーバッチの言う“ある時点”とは一体？

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日公開予定。

