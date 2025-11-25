¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×113¿Í¤¬ÎÏ¹ç¤ï¤»»°½Å¸©¤Ç³¤´ßÀ¶ÁÝ ¡Ö¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥åÅì³¤¡¢¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥Ó¥Ã¥°¤Î3¼Ò¤Ï11·î7Æü¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Î¥¦¥ß¥¬¥á»ºÍñÃÏ¤Î°ì¤Ä¡¢ÇòÄÍ³¤´ß¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢À¶ÁÝ³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥åÅì³¤¤ÎºîÆ»À¯¾¼¼ÒÄ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ëÃæÉô¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÎÀÐÀî¹¯ÌÀ»Ù¼ÒÄ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥Ó¥Ã¥°¤Î»°±º¹°¼ÒÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á3¼Ò¤Î½¾¶È°÷¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ê¤É113¿Í¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ³¤´ß¤Î¥´¥ß¤ò½¦¤¤½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï01Ç¯¤«¤éËè·î11Æü¤ò¡Ö¥¤¥ª¥ó¥Ç¡¼¡×¤ÈÄê¤á¡¢20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ä11Ç¯¤ÎÅìËÌÉü¶½»Ù±ç¤«¤é½¾¶È°÷¤¬ÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤ÈÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤¹¡Ö¥¤¥ª¥ó ¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î»ö¶È¥¨¥ê¥¢¤ÇÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö1Ëü2000t¤Ë¾å¤ë³¤´ßÉºÃåÊª¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó8000t¤¬»°½Å¤Î±è´ß¤ËÉºÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤Î»ºÍñ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³¤´ßÌó700m¤ò113¿Í¤¬¥´¥ßÂÞ¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¶õ¤´Ì¡¢·¤¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥´¥ß¤ò½¸¤á¤¿¡£ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Ë¤Ïº½¤ËËä¤â¤ì¤¿µùÌÖ¤â¤¢¤ê¡¢10¿Í°Ê¾å¤Ç¥¹¥³¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤Æ·¡¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤é²ó¼ý¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿¥´¥ß¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë»ÅÊ¬¤±¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÄÅ»Ô¤¬²ó¼ý¤·½èÊ¬¤·¤¿¡£
¡¡ºîÆ»¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö11·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¡ØÁ´¹ñË¤«¤Ê³¤¤Å¤¯¤êÂç²ñ¡Ù¤¬»°½Å¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÇòÄÍ³¤´ß¤â²ñ¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¶ÁÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£³¤´ß¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥´¥ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£