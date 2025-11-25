¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¨¡¨¡ÉðÅÄº½Å´¤µ¤ó¤ÈÆÉ¤à¡¢¥ë¡¦¥Ü¥ó¡Ø·²½°¿´Íý¡Ù¡ÚNHK100Ê¬deÌ¾Ãø¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Û
ÉðÅÄº½Å´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ë¡¦¥Ü¥ó¡Ø·²½°¿´Íý¡ÙÆÉ¤ß²ò¤
²£Ë½¤«¤ÄÃ±½ã¡¢ÊÐ¶¹¤«¤Ä½¾Â°Åª¨¡¨¡¡£Á±ÎÉ¤Ê¿Í¡¹¤¬¡Ö·²½°¡×¤È²½¤¹²áÄø¤ò¹Í»¡¤·¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤ä¸ùºá¤òÅ°ÄìÅª¤ËÏÀ¤¸¤¿¡Ø·²½°¿´Íý¡Ù¤Ï¡¢°Û¿§¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¥ë¡¦¥Ü¥ó¤¬1À¤µª°Ê¾åÁ°¤ËÃø¤·¤¿¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¤Î¸ÅÅµ¤Ç¤¹¡£
¡ØNHK¡Ö100Ê¬deÌ¾Ãø¡×¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¥ë¡¦¥Ü¥ó¡¡·²½°¿´Íý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿ー¤ÎÉðÅÄº½Å´¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¯¼£¤ò¤á¤°¤ëÂÐÎ©¤«¤é¥Í¥Ã¥È±ê¾å¤Þ¤Ç¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤ÎÊú¤¨¤ëÌäÂê¤Ë°ú¤´ó¤»¤Ê¤¬¤é¥ë¡¦¥Ü¥ó¤ÎµÄÏÀ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£
·²½°¤Ïóà¶Ý¡Ê¤Ð¤¤¤¤ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËºîÍÑ¤¹¤ë
¡¡¥ë¡¦¥Ü¥ó¤Ï¡Ö·²½°¤Î»þÂå¡×¤ÎÅþÍè¤Ë¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·²½°¤¬¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç»ÙÇÛÅª¤ÊÎÏ¤ò¤â¤Ä¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¡Ø·²½°¿´Íý¡Ù¤Î½øÏÀ¤Ç¡¢Èà¤Ï¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´öÂ¿¤ÎÊ¸ÌÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¯¿ô¤Îµ®Â²Åª¤ÊÃÎ¼±¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÂ¤¤µ¤ì¡¢»ØÆ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤Æ·²½°¤Î¤¢¤º¤«¤êÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·²½°¤Ï¡¢Ã±¤ËÇË²õÎÏ¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·²½°¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºº®Íð¤ÎÁê¤òÄè¤¹¤ë¡£¤ª¤è¤½Ê¸ÌÀ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ï¡¢³ÎÄê¤·¤¿Ë¡Â§¤ä¡¢µ¬Î§¤ä¡¢ËÜÇ½Åª¾õÂÖ¤«¤éÍýÀÅª¾õÂÖ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ä¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÀè¸«¤ÎÌÀ¤ä¡¢¹âÅÙ¤Î¶µÍÜ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌîÈÚ¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÊüÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·²½°¤Ë¤Ï¡¢Á´¤¯µÚ¤Ó¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡£·²½°¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤éÇË²õÅª¤ÊÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤â¿ê¼å¤·¤¿ÆùÂÎ¤ä»à³¼¤ÎÊ¬²ò¤òÁá¤á¤ë¤¢¤Îóà¶Ý¤Î¤è¤¦¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¡£Ê¸ÌÀ¤Î²°Âæ¹ü¤¬Ãî¤Ð¤Þ¤ì¤ë¤È¤¡¢·²½°¤¬¤½¤ì¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·²½°¤ÎÌò³ä¤¬¸½¤ï¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤¯¤Æ°ì»þ¤Ï¡¢Â¿¿ô¼Ô¤ÎÌÕÌÜÅª¤ÊÎÏ¤¬¡¢Îò»Ë¤òÆ°¤«¤¹Í£°ì¤ÎÅ¯Íý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·²½°¤Ï¡ÖÌîÈÚ¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÊüÇ¤¡×¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Öóà¶Ý¤Î¤è¤¦¤Ë¡×Ê¸ÌÀ¤ò¿ª¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤³¤Î±óÎ¸¤Î¤Ê¤¤¸À¤¤Êý¡¢º£¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤é¤¿¤Á¤Þ¤Á±ê¾å¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö·²½°¡×¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ë¡¦¥Ü¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢·²½°¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ç¤°Õ¤Î¸Ä¿Í¤Î½¸¹ç¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¹ñÀÒ¤ä¿¦¶È¤äÀÊÌ¤ÎÇ¡²¿¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤¿¸Ä¿Í¤Î½¸¹ç¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÎÇ¡²¿¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿´Íý³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢·²½°¤È¤¤¤¦¸ì¤Ï¡¢Á´¤¯ÊÌ¤Î°ÕÌ£¤ò¤ª¤Ó¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ë°ìÄê¤Î¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¤ß¡¢¿Í´Ö¤Î½¸ÃÄ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¹½À®¤¹¤ë³Æ¸Ä¿Í¤ÎÀ¼Á¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë°Û¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¼Á¤ò¶ñ¤¨¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢°Õ¼±Åª¤Ê¸ÄÀ¤¬¾Ã¤¨¤¦¤»¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸Ä¿Í¤Î´¶¾ð¤ä´ÑÇ°¤¬¡¢Æ±°ì¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤ÇÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤é¡ÖÂç½°¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Âç²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ï¡Ö½¸ÃÄ¡×ÀÜ¼ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò¡Ö·²½°¡×¤È¤Ï¸Æ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·²½°¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£¥ë¡¦¥Ü¥ó¤¬¤½¤¦¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¿´ÍýºîÍÑ¤òµ¯¤³¤·¤¿¿Í¡¹¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿´ÍýºîÍÑ¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ì¤Ä¤Ï¡Ö°Õ¼±Åª¸ÄÀ¤Î¾ÃÌÇ¡×¡£¤¤¤Þ°ì¤Ä¤¬¡Ö´¶¾ð¤ä´ÑÇ°¤ÎÆ±°ìÊý¸þ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö·²½°¡×¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÂçÀª¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ì¤«½ê¤Ë·²¤ì½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¸ÃÄ¤ò¹½À®¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¹Í¤¨Êý¤ä´¶¤¸Êý¤¬Åý°ì¤µ¤ì¡¢ÂùÎ®¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¤Ä¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿´ÍýÅª¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿½¸ÃÄ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥ë¡¦¥Ü¥ó¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¿´ÍýÅª·²½°¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿È¶á¤Ë¸½¤ì¤ë·²½°
¡¡¿´ÍýÅª·²½°¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¤¬Ã±ÂÎ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÀ¤äÃÎÀ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤·¡¢Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ç°ì»þÅª¤Ë·²½°²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¤È¥ë¡¦¥Ü¥ó¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¸ÃÄ¤¬¡Ö¿´ÍýÅª·²½°¡×¤Ë¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ë²¿¤é¤«¤Î¡Ö»É·á¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï»¿ÍÄøÅÙ¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤â¿´ÍýÅª·²½°¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤·¡¢Æüº¢¤ÎÀ¸³è´ðÈ×¤ò·¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¹ñ²Èµ¬ÌÏ¤ÎÂç»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ôÀé¤Î¸Ä¿Í¡×¤Î¿´¤¬¶¯Îõ¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¡¢¿´ÍýÅª·²½°¤ÎÀ¼Á¤ò¶ñ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¤È¡¢·²½°¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¾õ¶·²¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥ë¡¦¥Ü¥ó¤Î¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·²½°²½¸½¾Ý¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤Î»Å»öÉô²°¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¹»Äí¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¯¤á¤ë¤È¤â¤Ê¤¯Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹»Äí¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÙ¤ß»þ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¹»¼Ë¤«¤éÁö¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÍ·¤Ó»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¥É¥Ã¥¸¥Üー¥ë¤ò¤¹¤ë»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤¹¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æµ´¤´¤Ã¤³¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ò¤ä¡¢¤¿¤ÀºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¡£³°¤Ë½Ð¤º¶µ¼¼¤Ç»þ´Ö¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò¤¬¼«Í³¤Ê°Õ»×¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ª¥¹¤Ê¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÍè¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥«¥ª¥¹¤Ê¹»Äí¤¬¡¢·îÍËÆü¤ÎÄ«Îé¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÍÍÁê¤òÄè¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÎó¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¡ª¡×¡Ö´Ö³Ö¤Ï¶ÑÅù¤Ë¡ª¡×¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢Á´¹»À¸ÅÌ¤¬À°Á³¤ÈÎó¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä«Îé¤Î»þ¤Ë¤ÏÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢±¿Æ°²ñ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¥¯¥é¥¹ÂÐ¹³¤Î¶¥µ»¤ËÇ®¶¸¤·¡¢¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Í³°Õ»×¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤â¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤È»É·ã¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Â·¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤ÎÊý¸þ¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¡£µ¬Î§¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ë½ç½¾¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ë¾¡Éé»ö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹·Ê³¾õÂÖ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥ë¡¦¥Ü¥ó¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬·²½°¤Ë¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë°ì¼ï¤Î¡Ö½¸ÃÄÀº¿À¡×¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¹Í¤¨Êý¤â´¶¤¸Êý¤â¹ÔÆ°¤Î»ÅÊý¤â¡¢·²½°¤Ë¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ë°ÊÁ°¤È¤Ï¡ÖÁ´¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤â¡¢¼«Ê¬¤¬·²½°¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¼«³ÐÅª¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ØNHK¡Ö100Ê¬deÌ¾Ãø¡×¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¥ë¡¦¥Ü¥ó¡¡·²½°¿´Íý¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢
¡¦Âè1¾Ï¡¡·²½°¿´Íý¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à
¡¦Âè2¾Ï¡¡¡ÖÃ±½ã²½¡×¤¬¼Ò²ñ¤òÊ¤¤¦
¡¦Âè3¾Ï¡¡Áà¤é¤ì¤ë·²½°¿´Íý
¡¦Âè4¾Ï¡¡·²½°¿´Íý¤ÎË½Áö¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÆÃÊÌ¾Ï¡¡Ç®¶¸¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ç¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·²½°¿´Íý¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉðÅÄº½Å´¡Ê¤¿¤±¤À¡¦¤µ¤Æ¤Ä¡Ë
1982Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2014Ç¯¤«¤é¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤Ë¡£¿·Ê¹¤Ø¤Î´ó¹Æ¤ä¡¢½µ´©»ï¡¢Ê¸·Ý»ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏ¢ºÜ¤òÂ¿¿ô¼¹É®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÌæÀÚ·¿¼Ò²ñ¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡¢Âè25²óBunkamura¥É¥¥¥Þ¥´Ê¸³Ø¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¡¢¡Ø¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹Ê¸²½ÏÀ¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤Îºá¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø°Î¤¤¿Í¤Û¤É¤¹¤°Æ¨¤²¤ë¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥Á¥º¥â¤òºï¤ê¼è¤ì¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Øº£Æü½¦¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¿¤Á¡Ù¡ÊÊë¤·¤Î¼êÄ¡¼Ò¡Ë¡¢¡ØÉã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¨¡Âè»°¼Ô¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤«¤¤¤ä¤Ê´¶¤¸¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¼§ÀÐ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¤¤¤¤ê¡×¤Î¹½Â¤¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¢¨´©¹Ô»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢£¡ØNHK¡Ö100Ê¬deÌ¾Ãø¡×¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¥ë¡¦¥Ü¥ó¡¡·²½°¿´Íý¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤è¤êÈ´¿è
¢£µÓÃí¡¢¿ÞÈÇ¡¢¼Ì¿¿¡¢¥ë¥Ó¤Ê¤É¤Ï¡¢µ»ö¤«¤é³ä°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø·²½°¿´Íý¡Ù¤Î°úÍÑ¤ÏÝ¯°æÀ®É×Ìõ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò³Ø½ÑÊ¸¸Ë¡¢1993Ç¯¡Ë¤Ëµò¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡ÖNHK100Ê¬deÌ¾Ãø¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2021Ç¯9·î¡¢¤ª¤è¤Ó2022Ç¯11·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ë¡¦¥Ü¥ó¡¡·²½°¿´Íý¡×¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤òÄìËÜ¤È¤·¤Æ²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÆÃÊÌ¾Ï¡ÖÇ®¶¸¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡×¡¢ÆÉ½ñ°ÆÆâ¤Ê¤É¤ò¼ýºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£