３季連続で“昇格”の栃木シティ。快挙達成の原動力となった“アタッキングフットボール”を象徴する長野戦の３点目。指揮官は「すべてが現れていた」
［J３第37節］栃木C ３−０ 長野／11月23日／CITY FOOTBALL STATION
引き分け以上でクラブ初のJ２昇格が決まる栃木シティは11月23日、J３第37節でAC長野パルセイロとホームで対戦した。
13分にバスケス・バイロン、33分に乾貴哉と前半のうちに２選手が負傷交代となるアクシデントがあったものの、後半にゴールラッシュ。56分にマテイ・ヨニッチのヘディングで長野ゴールをこじ開けると、58分に鈴木裕斗のシュートで追加点を奪取。さらに90+３分に吉田篤志と得点でダメを押し、３−０で勝利を収めた。
この結果、栃木Cは2023年のJFL昇格、昨季のJ3昇格に続き、３シーズン連続の昇格という快挙を達成した。
栃木Cの今矢直城監督は試合後、「３点目にシティのフットボールのすべてが現れていた」と満足げに語った。
ダメ押し弾の起点は、一矢報いたい相手のシュートをGK相澤ピーターコアミがキャッチしたところから始まった。２点リードの後半アディショナルタイム。時間稼ぎをして試合終了のホイッスルを待つ、または、よりセーフティーにつなぐ選択肢もあったはずだ。
それでも、間髪を入れず相澤がボールを出してカウンターを仕掛け、チーム全体で相手ゴールを目ざす。一度は相手に阻まれ、サイドラインを割ったものの、素早くスローインを投げ入れ、攻撃を継続。表原玄太とのコンビネーションで左サイドを抉った田中パウロ淳一がクロスを送り、吉田が頭で叩き込んだ。
2018年のアンジェ・ポステコグルー体制１年目の横浜F・マリノスで通訳を、2020年のピーター・クラモフスキー体制の清水でコーチを務めた経歴を持つ今矢監督の下で、チームが積み重ねてきたアタッキングフットボールが遺憾なく発揮されたシーンだった。
続けて指揮官は、以下のようにコメントした。
「残り１試合。準備できる期間があるので、最後のところの精度を上げることに集中して、僕自身もそうですけど、選手も少しでも成長できるような１週間にしたい」
栃木Cは、２位のヴァンラーレ八戸と勝点３差、得失点差で４点リードして最終節を迎える。J３優勝で今季を締め括れるか。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部
