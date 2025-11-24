「八戸は田舎で誘惑がない環境」 東京から進学、夢は社会人経由でプロへ

高校・大学野球の秋の日本一を決める明治神宮大会（神宮）は14日から6日間、熱戦が繰り広げられた。八戸学院大（東北3連盟）の主将・十鳥真乙（とっとり・まおと）外野手（4年）は甲子園出場のない高校から進学し、全国4強に辿り着いた。「出身校なんてどうだっていい」。誰よりも熱く打ち込んだ大学野球に別れを告げ、夢であるプロの舞台へ思いを語った。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

肩書は関係ない。誰よりも熱い男が魂の一発を叩き込んだ。

17日の神奈川大との2回戦。十鳥は0-1の4回1死走者なしで打席に入った。1ボールからの2球目、183センチ100キロの体格で強振し引っ張った打球は高々と舞い上がる。右翼手が打球を追わないほどの特大弾。主将の一発はチームを勇気づける同点ソロになった。

奮起した打線により6-2で勝利し、18年ぶりの4強へ。翌18日、連覇を狙った王者・青学大との準決勝は初回に2点を先制。最終的に逆転され2-8で完敗したものの、ドラフト1位2人を擁する強豪と堂々戦い抜いた。

「ベスト4という壁を越えるべく4年間やってきた。こういう形になったけど、悔いはない。最後まですごく楽しくやらせてもらえた」

そう話す表情は、清々しかった。

東京実業高出身。3年夏は4番を務めるも東東京大会4回戦（32強）止まり。甲子園出場の経験はない。「八戸は田舎で誘惑がない環境。その中でどれだけ成長できるか挑戦したかった」。東京・蒲田にある都心の高校からプロの舞台を目指し、みちのくへ。

秋山翔吾（広島）、松山晋也（中日）らを輩出した八戸学院大。同級生で東京の高校出身は一人という環境で野球に打ち込んできた。

「一番熱量がある」 新沼舘貴志監督が明かす主将の素顔とは

北東北大学リーグでは下級生から主軸を担った。2年秋の富士大戦で9回2死から満塁弾を放ち、リーグ優勝に貢献。最優秀選手賞も受賞するなど、リーグを代表する強打者になった。

大学ラストイヤーとなった今季は主将に就任。春は2位と優勝を逃したが、秋に雪辱を果たす3季ぶりVを飾ると、東北代表決定戦も勝ち抜き、12年ぶりの大舞台まで辿り着いた。

主将を託した新沼舘貴志監督は「一番熱量がある。彼のそういうところに懸けた。十鳥が打つと、宝くじが当たったくらい盛り上がる」と存在の大きさを明かす。「誰よりも練習してきた」と自負する十鳥。神奈川大戦で放った一発はその証だった。

「努力は裏切らないと体現できた。出身校なんてどうだっていい。自分の努力次第でどこにだっていけるということを示せたと思う」

この秋、プロ志望届を提出。10月のドラフト会議で吉報を待ったが名前は呼ばれなかった。高校3年時に続き、2度目の指名漏れ。「一つの夢だったので、プロに行けないと実感した時は辛かった」と本音を吐露。「神宮でやり返す」。悔しさを胸に、大学最後の大会を戦い抜いた。

今後はプロを目指し、社会人野球に進む予定だ。

「持ち味の長打を高い確率で出せたらプロに近づけると思う。長所を伸ばして、苦手なものを消化して頑張りたい」

指名解禁は2年後。夢舞台に辿り着くまで、何度跳ね返されても諦めない。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）