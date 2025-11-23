¼ÑÊª¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¡Ö·Ü¤à¤ÍÂçº¬¡×¥ì¥·¥Ô½¸
¡Ö·Ü¤à¤ÍÂçº¬¡×¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥á¥¤¥ó5Áª
·ÜÆù¡ßÂçº¬¤Ï¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¼ÑÊª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ª¤«¤º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ä´ÍýË¡¤äÀÚ¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¸«°ã¤¨¤ëÎÁÍý¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥ê¥Ã¤È¡ª¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¼Ñ¤ÇËþÂ´¶
ñ»Ò¤âÂçº¬¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤è¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¡ª
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥Ð¥¿¡¼¤ÇßÖ¤á¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤
¤¤ì¤¤¤Ë¸ò¸ß¤Ë½Å¤Í¤Æ±Ç¤¨¤ë¡ª
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤¬¤·¤ß¤·¤ß
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âÀáÌó¤Ë¤âÂç³èÌö¤Î¥ì¥·¥Ô
·Ü¤à¤ÍÆù¤ÈÂçº¬¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÄãÅü¼Á¡¦Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¿©ºà¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢²È·×¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏÃæ²ÚÉ÷¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¤ä¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¸ú¤«¤»¤¿ßÖ¤áÊª¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçº¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Âçº¬¤ÎÀÚ¤êÊý¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£ñ»Ò¤ÎÈé¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ü¤á¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ç½Å¤Í¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢º£¤¹¤°»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£