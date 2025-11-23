¼Ì³Ú¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤È¤Ã¤¯¤ËÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÄÊª¸ì¤ÎºÇ½ªÈ×¤Ç¤¢¤¨¤Æ»Ë¼ÂÌµ»ë¤ÎÀßÄê¤òÊüÁ÷¤¹¤ëŽ¢¤Ù¤é¤Ü¤¦Ž£¤Î»ÄÇ°¤µ
¢£¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¼Ì³Ú¤Ø¤Î¶¯¤¤°ãÏÂ´¶
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÂè45²ó¡Ê11·î23ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢ÉûÂê¤¬¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤Ï¼Ì³Ú¡×¡£¤Ä¤¤¤ËÅì½§ºØ¼Ì³Ú¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¼Ì³ÚÌò¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¼Ì³Ú¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤Î³¨»Õ¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè44²ó¡Ö¶õÈô¤Ö¸»Æâ¡×¡Ê11·î16ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¯Âè45²ó¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢Ìò¼Ô³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸»Æâºî¤À¤È¤¤¤¦±½¤òÎ©¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤·¤ÆµìÃÎ¤Î³¨»Õ¤äµººî¼Ô¤é¤ò½¸¤á¤ÆÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤Î»×¤¤¤Ä¤¤Ç¡Ö¤·¤ã¤é¤¯¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¼Ì³Ú¡×¤È¤¤¤¦»ú¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¼Ì³Ú¤È¤¤¤¦³¨»Õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤À¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ææ²ò¤¤¬¡¢¤¤¤ï¤ÐÆüËÜ»Ë¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£´²À¯6Ç¯¡Ê1794¡Ë5·î¡¢ÄÕ½Å¤¬Ìò¼Ô¤ÎÂç¼ó³¨¤ò°ìµó¤Ë28ÅÀ½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¼Ì³Ú¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿²è²È¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢140ÅÀ¤Û¤É¤ÎºîÉÊ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤ï¤º¤«10¥«·î¤Ç¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÁÛÁüÎÏ¤ò¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¤½¤³¤Ë¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤¬¡¢¿·¤·¤¤Ææ²ò¤¤ò¤·¤ÆÀ¤¤ËÌä¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¼Ì³Ú¤Ë³ºÅö¤¹¤ë°ì¿Í¤Î¿ÍÊª¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï»Â¿·¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢¼Ì³Ú¤¬¤À¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¹¤Ç¤ËÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎÊª¸ì¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ»Ë¼Â¤òÌµ»ë¤·¤¿Å¸³«¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë
¶áÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÏÈæ³ÓÅª¡¢»Ë¼Â¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»Ë¼Â¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»Ë¼Â¤Ë´ç»úÙî¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ËÎÁÅù¤Ç¤¿¤·¤«¤ËÎ¢¤Å¤±¤¬¤È¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¹½À®¤¹¤ëºàÎÁ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£1¤Ä¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»ËÎÁ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Èóòó÷¤òÍè¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢Åö³º¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÂ¨¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Îò»Ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î2¤Ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¼Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸·³Ê¤Ë²þ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢¤ï¤¶¤È¼É½¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¿®Ç¤¤òÆÀ¤¿¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±»Ö¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈ¯¸À¤Þ¤Ç»ËÎÁ¤Ë°Íµò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¯¤·Á°¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ê¤é¡¢10Âå¾·³²È¼£¡ÊâÃÅç½¨ÏÂ¡Ë¤ÎÃäÃË¤Ç¡¢¸å·Ñ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²È´ð¡Ê±üÃÒºÈ¡Ë¤ÎµÞ»à¡£²È´ð¤Ë¤ÏÄÞ¤ò³ú¤à¥¯¥»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Í¤é¤Ã¤Æ¼êÂÞ¤Î»Ø¤ÎÉôÊ¬¤ËÆÇ¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë»Ø¤ò¤«¤ó¤À·ë²Ì¡¢Âë¼í¤ÎºÇÃæ¤ËÅÝ¤ì¤ÆµÞ»à¤·¤¿¡£
²È´ð¤¬µÞ»à¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ï½ôÀâ¤¢¤Ã¤Æ¡¢Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â»ËÎÁ¤Ë¤Ï¡¢Âë¾ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»à¤ó¤À¤È¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¡¢Ç÷¿¿À¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¾õ¶·ÀßÄê¤â¾¯¤·ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤ÎµÞ»à¤ÏÉÔ¿³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¼Ô¤Ï³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Îò»ËÅª¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ææ¤Î»à¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¹çÍýÅª¤«¤ÄåÌÌ©¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¼Ì³Ú¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆæ¤Î¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
°ìÊý¡¢¤¢¤Þ¤êÍÀ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Î¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÆÁÀî²È¹¯¡Ê¾¾ËÜ½á¡Ë¤ÎÀµ¼¼¤ÎÀ¥Ì¾¤³¤ÈÃÛ»³ÅÂ¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤ÏÀï(¤¤¤¯¤µ)¤Îµõ¤·¤µ¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÃ¥¤¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í¿¤¨¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÎÙ¹ñÆ±»Î¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÊäÅ¶¤·¹ç¤¤¡¢ÉðÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ü°¦¤Î¿´¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ì¤ÐÀï¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡¢¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎÎ¹ñ¤Î¶³¦¤¬¾ï¤Ë¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢Àï¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÅ¨¤Î¿¯¹¶¤òµö¤·¡¢Àï¤¦°Õ»Ö¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»±²¼¤ÎÎÎ¼ç¤¿¤Á¤¬¤¹¤°¤ËÎ¥È¿¤¹¤ëÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍ¿¤¨¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅþÄìÀ¸¤Þ¤ì¤¨¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÆ³Æþ¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÎò»Ë¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ËÂÄ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¤¯¤é¤Ù¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Î¼Ì³Ú¤ÎÉÁ¤Êý¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¿Í¡¹¤Î¤â¤Î¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤Îò»Ë¾å¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼Ì³Ú¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆæ¤Î¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÀµÂÎ¤ÏÆÁÅçÈÍ¼ç¤ªÊú¤¨¤ÎÇ½Ìò¼Ô
¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤ÎÄ®Ì¾¼ç¤ÇÊ¸²½¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¹¾¸ÍÌ¾½ê¿Þ²ñ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃøºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºØÆ£·îÖª¤Ï¡¢Å·ÊÝ15Ç¯¡Ê1844¡Ë¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ØÁýÊäÉâÀ¤³¨Îà¹Í¡Ù¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¯¾ÎºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡¢È¬ÃúËÙ¤Ë½»¤¹¡£°¤½£¸ô¡ÊÃð¡¦ÆÁÅçÈÍ¼ç¡Ë¤ÎÇ½Ìò¼Ô¤Ê¤ê¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Ì³Ú¤È¤ÏÈ¬ÃúËÙ¤Ë½»¤àÆÁÅçÈÍ¼ç¤ªÊú¤¨¤ÎÇ½Ìò¼Ô¡¢ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÀâ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÎËÒ»Õ·óÃø½Ò²È¤Ç¡¢ÉâÀ¤³¨¸¦µæ²È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥æ¥ê¥¦¥¹¡¦¥¯¥ë¥È¤â¡¢¼Ì³Ú¤ÎºÇ½é¤ÎÉ¾ÅÁ¡ØSHARAKU¡Ù¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬¼Âºß¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹»ËÎÁ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼Ì³Ú¤Ï¡ÖÆæ¤Î¿ÍÊª¡×¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¼Ì³Ú¤È¤Ï¤À¤ì¤«¡×¤È¤¤¤¦Ææ²ò¤¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤Î¼Âºß¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¼Ì³Ú¥¤¥³¡¼¥ë½½ÏºÊ¼±Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÄêÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»°ÂåÌÜÀ¥ÀîÉÙ»°Ïº¤¬¹¾¸Í¤ÎÊ¸²½¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿¡Ø¹¾¸ÍÊý³ÑÊ¬¡Ù¤Ë¡¢¡Ö¹æ¼Ì³ÚºØÃÏÂ¢¶¶¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÉâÀ¤³¨»Õ¤Î¼Ì³ÚºØ¤¬¡¢È¬ÃúËÙÃÏÂ¢¶¶¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¤Ë¤¢¤ëºØÆ£²È¤ÎÊîÄó»û¡¢Ë¡¸÷»û¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿²áµîÄ¢¤Ë¡¢È¬ÃúËÙ¤ÎÃÏÂ¢¶¶¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆÁÅçÈÍ»Î¤ÎÀÆÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬58ºÐ¤Ç»àµî¤·¡¢Ê¸À¯3Ç¯¡Ê1820¡Ë¤ËÀé½»¤Ç²ÐÁò¤µ¤ì¤¿¡¢¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÌò¼Ô¤òÉÁ¤±¤¿Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
¤Û¤«¤ËÆÁÅçÈÍ¼ç¤À¤Ã¤¿Ëª¿Ü²ì²È¤Î¸ÅÊ¸½ñ¤äÇ½Ìò¼Ô¤ÎÌ¾Êí¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤ÎÌ¾¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¼Ì³Ú¤¬½½ÏºÊ¼±Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÅì½§ºØ¡×¤È¤¤¤¦À«¤Î´Á»ú¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¡ÖºØÅì½§¡×¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤µ¤¤¤È¤¦¤¸¤å¤¦¡×¤ÈÆÉ¤á¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ö½§¡×¤È¤¤¤¦»ú¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤å¤¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¸¤å¤¦¡×¤È¡¢ÂùÅÀ¤ò¤Ä¤±¤ÆÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¼Ì³Ú¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ìò¼Ô¤ÎÂç¼ó³¨¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¥ê¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÍýÁÛ²½¤µ¤ì¤¿Ìò¼Ô¤Î³¨»Ñ¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ò¤È¤ÄÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£ÂçÅÄÆîÀ¦¤Ï¡ØÉâÀ¤³¨Îà¹Í¡Ù¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¡£¡Ö²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»÷³¨¤ò¤¦¤Ä¤»¤·¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿¿¤ò²è¤«¤ó¤È¤Æ¤¢¤é¤Ì¤µ¤Þ¤Ë¤«¤¤Ê¤»¤·¤«¤Ð¡¢Ä¹¤¯À¤¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤º¡×¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»÷´é³¨¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Û¤É¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÁ¤¼ê¤Î½½ÏºÊ¼±Ò¼«¿È¤¬Ìò¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¾¾Åè²í¿Í»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¡£¡Ö½½ÏºÊ¼±Ò¤â±é¼Ô¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³¨¤ÏÌò¼Ô¤Î½êºî¤äÉñÂæ¾å¤Ç¤Î¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÉÁ¤¤Ö¤ê¤À¤È¤è¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Èà¤ÏÌò¼Ô³¨¤ÎÄêÀÐ¤ä¡¢Âç½°¸ä³Ú¤Ç¤¢¤ë²ÎÉñ´ì³¦¤ÎÉÔÊ¸Î§¤ËÁÂ¤«¤Ã¤¿¡£¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÊÌò¼Ô³¨¤ò¡¢¼«Í³¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¡ØÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÈÉâÀ¤³¨¡ÙNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë
¢£¤Ê¤¼¼Ì³Ú¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«
¼Ì³Ú¤¬ÂçÌ¾¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤´¤¯Ã»´ü´Ö¤Ç¾Ã¤¨¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÇ½¤ÏËëÉÜ¤Î¼°³Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç½Ìò¼Ô¤Ë¤ÏÉð»Î¤Î¿ÈÊ¬¤¬¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢Æ±¤¸Ìò¼Ô¤Ç¤â²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿ÈÊ¬À©ÅÙ¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï²¼ÁØ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÊ¤ÌÌ³¨»Õ¤È¤·¤Æ²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¾¾Ê¿Äê¿®¤Ë¤è¤ë´²À¯¤Î²þ³×¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ç½³Ú¤ÇÈÍ¤Ë»Å¤¨¤ë»ÎÊ¬¤Î¼Ô¤¬¡¢²¼ÁØ¤ÎÌò¼Ô¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¼Ì³Ú¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Ì³Ú¤ÎÀµÂÎ¤Ï¸½ºß¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¢¤¨¤ÆÌµ»ë¤·¡¢¼Ì³Ú¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤â¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¼Ì³Ú¤À¤±¤Ë¡¢Îò»Ë¤Ø¤Î¸í²ò¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é»ÄÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë