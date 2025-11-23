J2¤Ï¡ÈÂçº®Àï¡É¡¡J1¼«Æ°¾º³Ê¤Î¡Ö2ÏÈ¡×¤¬·è¤Þ¤é¤ººÇ½ªÀá¤Ø¡¡¿å¸Í¤¬ÄËº¨ÇÔÀï¤Ç2°ÌÅ¾Íî¡¡Ä¹ºê¤¬¼ó°ÌÉâ¾å
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼J2¥ê¡¼¥°Âè37Àá Ä¹ºê2¡Ý1¿å¸Í¡Ê23Æü¡¢PEACE STADIUM Connected by SoftBank¡Ë
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎVŽ¥¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºêÀï¤ÇÄËº¨ÇÔÀï¡£2°ÌÅ¾Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°È¾Áá¡¹¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¿å¸Í¤Ï¡¢Á°È¾34Ê¬¤ËMF»³ËÜÈ»ÂçÁª¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾20Ê¬¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹ ¥¸¥§¥º¥¹Áª¼ê¤ËPK¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢1¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¸Í¤Ï¾¡¤Æ¤ÐJ2Í¥¾¡¤ÈJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°Àá¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãÀï¤ËÂ³¤¯ÄËº¨¤ÎÇÔÀï¡£½ç°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢Ä¹ºê¤¬¾¡¤ÁÅÀ69¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢¿å¸Í¤¬¾¡¤ÁÅÀ67¤Î2°Ì¤Ç¡¢29Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¹ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ66¤Ø¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢º£Àá¤ÇJ1¼«Æ°¾º³Ê¤Î¡Ö2ÏÈ¡×¤Ï·è¤Þ¤é¤º¡¢J2Í¥¾¡¤È2°Ì°ÊÆâ¤ÎJ1¼«Æ°¾º³Ê¤Î¹ÔÊý¤ÏºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£