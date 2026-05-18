宏福商事合同会社は、MICRODIAブランドの日本総代理店として、モバイルバッテリーシリーズの日本市場向け取扱いおよび提案を開始した。今回提案を開始するのは、薄型・軽量性を重視したマグネット式モバイルバッテリー、Qi2対応モデル、準固体電池系（Semi-Solid-State）モデル、そしてスマートディスプレイを搭載した高出力モデルだ。ラインアップは、以下の4カテゴリで構成されている。・Power Banks, Ultra-Slim・Power Banks,