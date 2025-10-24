ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 三原じゅん子前大臣が退任式で語った「強調」に批判 国民が再激怒 三原じゅん子 自民党 政治家 時事ニュース ワークライフバランス 週刊女性PRIME 三原じゅん子前大臣が退任式で語った「強調」に批判 国民が再激怒 2025年10月24日 7時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと こども政策担当大臣を退任した三原じゅん子氏を週刊女性PRIMEが取り上げた 退任挨拶では「ワークライフバランスを大切に」という発言も ネット上では「ワークしてからバランスを語って欲しい」などの声が上がった 記事を読む おすすめ記事 高嶋ちさ子、ダウン症の姉が「暴行事件」で警察へ 英会話親子の会話に激高も「英語、わからないでしょ？」 2025年10月23日 18時45分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 通学途中の女子児童にわいせつ行為か 29歳男逮捕 神奈川・横浜市 2025年10月23日 10時47分 【高市自民】ネット大荒れ「この人大丈夫か？」「不安しかない」小泉後任の農水大臣 お米４千円超→「おこめ券」発言に騒然 小泉備蓄米を否定「農水省は価格に関与しない」に反発「２万円給付の方がマシ！」「令和のマリーアントワネットｗ」 2025年10月23日 21時5分 初入閣の小野田紀美氏の「ガチオタ」ぶりにネット驚き 自民党番組では「1番長くジャンルに生息してた」作品明かす 2025年10月23日 14時35分