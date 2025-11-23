¡È¿¡¤¯¡ÉÁ°¤Ë¡È¿á¤¯¡É¤À¤±¡£Åß¤ÎÀö¼Ö¤âÇ¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤â°ìµ¤¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¥é¥¯¤·¤è¤¦
¤½¤ó¤Ê¡È¥¯¥ë¥ÞÁÝ½ü¤Î½Å¤µ¡É¤ò¸º¤é¤¹Æ»¶ñ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢SPICERR¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥µ¡¼¡Ë¤Î¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ÉÛ¤Ç¿¡¤¯Á°¤Ë¤Þ¤ºÉ÷¤ÇÈô¤Ð¤¹¡£¡È¿¡¤¯¡É¤«¤é¡È¿á¤¯¡É¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÁÝ½ü¤¬¿Ê¤à¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£2025Ç¯11·î21Æü¤Ë¡¢¥ß¥Ë¡¦¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î3µ¡¼ï¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÎÀö¼Ö¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Îä¤¨¤Þ¤¹¡£¿¡¤¤¤Æ¤Ï¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿¡¤¤¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦Æ°ºî¤¬¼êÀè¤Ë»Ä¤ë¡£²Æ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢Åß¾ì¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ì¤Ð¤«¤«¤ë¤Û¤É¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó SJJ-101¡×¡Ê1Ëü9800±ß¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉéÃ´¤ò°ìµ¤¤Ë¸º¤é¤»¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç70m/s¡¦3.2㎥/min¤Î¶¯¤¤É÷¤Ç¥Ü¥Ç¥£¤Î±ø¤ì¤ä¿åµ¤¤òÈô¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¡¢Àö¼Ö¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤¬Îä¤¨¤ëÁ°¤Ëºî¶È¤ò½ª¤ï¤é¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÅß¤ÎÀö¼Ö¤Ç¤ÏÂç¤¤Êº¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÍî¤ÁÍÕ¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ù¥é¥ó¥À¤ä¸¼´Ø¤Þ¤ï¤ê¡¢ÁëÁÝ½ü¤ä¹¤¤¾ì½ê¤ÎÁÝ½ü¤Ê¤É¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡È¥¯¥ë¥ÞÁÝ½ü¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤Î³°¤Þ¤ï¤ê¤Ø¡É¤Èºî¶È¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ä¤¹¤¤1Âæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó SJU-1¡×¡Ê9900±ß¡Ë¤ÏÌó300g¤È·Ú¤¯¡¢É÷Â®70m/s¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥Î¥º¥ë¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÉý¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢³°½ÐÁ°¤Ë¼ÖÆâ¤ò±ø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¡¢¾è¼ÖÄ¾Á°¤Ë·¤¤Ë¤Ä¤¤¤¿º½¤äÅ¥¤ò·Ú¤¯Èô¤Ð¤¹¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î»È¤¤Êý¤È¤·¤Æ¤ÏÅß¥¥ã¥ó¥×¡£ÌëÏª¤ä·ëÏª¤ÇÇ¨¤ì¤¿¥Æ¥ó¥È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«´¥¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Å±¼ý¤Î»þ´Ö¤¬²¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅß¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿åÅ©¤òÈô¤Ð¤·¤Æ´¥¤¤òÁá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Å±¼ý¤¬Âç¤¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¥é¥¯¤«¤ÄÉ÷ÎÌ¤â½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î3µ¡¼ï¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤â¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤¬¿·¤·¤¯²Ã¤ï¤ê¡¢²È¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤âÆëÀ÷¤à¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤â°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ß¥Ë¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó SJM-101¡×¡Ê4950±ß¡Ë¤Ï219g¤ÈºÇ¤â·Ú¤¯¡¢ËèÆü¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¡£¼ÖÆâ¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Þ¤ï¤ê¤äºÙ¤¤¤¹¤´Ö¤Î¥Û¥³¥ê¤ò·Ú¤¯Èô¤Ð¤¹ÍÑÅÓ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÎÁÝ½ü¤òÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë1Âæ¤Ç¤¹¡£
¼¼Æâ¤Ë¤Ï¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¡¢¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÇÓµ¤¸ý¤Ê¤É¡¢¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÛ¤ä¥Ö¥é¥·¤ÇÁÝ½ü¤¹¤ë¤È°Õ³°¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ë¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Èº£Æü¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ä¤ê¤¿¤¤ÁÝ½ü¡É¤ò´ÊÃ±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢1987Ç¯¤«¤é¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤ÍÑÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥á¡¼¥«¡¼¡£Ä¹µ÷Î¥¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç»È¤¦ÄÌ¿®µ¡´ï¤òÅ¸³«¤·¡¢ÀºÅÙ¤È¿®ÍêÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·Ð¸³¤òÆü¾ï¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤éÊØÍø¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥À¡¼»ëÅÀ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸³èÂ¦¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤È³Î¤«¤Êºî¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â¤½¤Î»ÑÀª¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ä¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁÝ½ü¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¤Ë¡¢Â¿ÌÜÅª¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Ç¯ËöÁ°¤Î¥¯¥ë¥ÞÁÝ½ü¤ò°ìµ¤¤Ë·Ú¤¯¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¹¤¯»È¤¨¤ëÆ»¶ñ¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÇÀö¼Ö¸å¤Îºî¶È¤òÃ»½Ì¤·¡¢¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë¤Ï³°¤Ç¤âÃæ¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥ß¥Ë¤Ê¤éÆü¡¹¤ÎºÙ¤«¤¤±ø¤ì¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£Åß¤ÎÁÝ½ü¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢ºî¶È¤ÎÉéÃ´¤ò¾¯¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
文・山口健吾(GoodsPress Web)
