¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â5090Ëü±ß¡Ë¤Ï4ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡11R¡¢¸ÅÀÍ¥ºî¡Ê34¡áÂçºå¡Ë¤¬º²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Áö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¤¿ÃæÌî¿µ»ì¤ÎÇØ¸å¤Ë¼è¤êÉÕ¤¡¢°¤ÉôÎÏÌé¤«¤éÃæÌî¤ÎÈÖ¼ê¤òÃ¥¤¦¹âÅù¥Æ¥¯¡£µÓ¤ò¤¿¤á¤ë¤È¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÃæÌî¤È¾¾²¬µ®µ×¤Î´Ö¡¢1¼ÖÊ¬¤·¤«¤Ê¤¤¶¹¤¤¤È¤³¤í¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¹¤êÈ´¤±¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï»³ÅÄÍÇ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤âÂÑ¤¨¡¢ÀèÆ¬¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¤Èµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÍ¦µ¤¡£¤³¤ì¤¾¶¥ÎØ¤È¤¤¤¦¡¢Ì¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæÌî·¯¤¬À¨¤¯¥É¥ê¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³°¤ÏÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢Æâ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£ÃæÌî·¯¡¢»³ÅÄÍÇ¤µ¤ó¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¸ÅÀ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤¿¤áÂ©¤¹¤éÏ³¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÜ»Ø¤¹Áö¤ê¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö½Å¤¿¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ð¥ó¥¯¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÏÅþÄì¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÁö¤ê¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÓ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤ÆÁö¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤âµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢º£Àá½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£