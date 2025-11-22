ÆüËÜ¤¬ÂÇ¿Ç¤ÎÆüÃæ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÃæ¹ñ¤¬µñÈÝ¡ÄÊ¸²½Âç¿Ã²ñ¹ç¤â±ä´ü¡¢¹â»Ô¼óÁêÅúÊÛ½ä¤ëÆüÃæÂÐÎ©¤Î±Æ¶Á¹¤¬¤ë
¡¡ÆüËÜ¤¬µÄÄ¹¹ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤Î£³¤«¹ñ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ä¤ê¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬±þ¤¸¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤È¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ò½ä¤ë¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ê£¿ô¤ÎÆüÃæ´Ú³°¸ò¶Ú¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬º£·îÃæ½Ü¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤ÆÍèÇ¯£±·îÁ°È¾¤ÎÆüÄø¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ú¹ñ¤ÏÎ»¾µ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶á¤¯³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÆüÃæ´Ú¤ÎÊ¸²½Âç¿Ã²ñ¹ç¤âÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î°Õ¸þ¤Ç±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÃæÂÐÎ©¤Î±Æ¶Á¤¬£³¤«¹ñ¶¨ÎÏ¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢£²£°£±£²Ç¯£¹·î¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë²Æì¸©¡¦Àí³Õ½ôÅç¤Î¹ñÍ²½¤ËÈ¿È¯¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢ÆüÃæ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£