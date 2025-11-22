この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

経営者のほとんどが見逃してる…めちゃくちゃ儲けてる業種がやってる戦略を暴露します。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで経営者向けビジネスノウハウを発信する市ノ澤翔氏が、動画『経営者のほとんどが見逃してる…めちゃくちゃ儲けてる業種がやってる戦略を暴露します。』を公開。話題のインバウンド需要を徹底分析し、“海外客をターゲットにした戦略こそがこれからのビジネス成功のカギ”であると独自の視点で語った。



市ノ澤氏は冒頭、「外国人をターゲットにして1億円儲ける。数多くの会社を倒産のピンチから救った俺が伝える、見ない奴から倒産する」と宣言。コロナ禍以降、訪日外国人観光客が急増し、月間200万人超えという圧倒的な市場規模が生まれている現状を、実体験やデータを交えて紹介した。



経営層に向けて、市ノ澤氏は「外国人をターゲットにした商売は商品の単価を上げて利益を出しやすいし、今現在外国人をターゲットにしていない商売をしている人も絶対にこの戦略は知っておくべき」と強調。さらに、「海外ではクソまずいラーメンが3000円で売ってたりするので、日本に来て美味しいラーメンが1500円、2000円で食えるなら“安い”という感覚」「インバウンド向けに価格を上げることで、国内向けには高値でも、海外客からは『高品質でリーズナブル』と映る」と具体例を挙げ、現実的な価格戦略のヒントを惜しみなく披露した。



また、インバウンド成功事例として、畳屋や居酒屋、ラーメン店、ゲストハウスなど衰退気味の業界でも「視点を海外客に切り替え、値付けや広告戦略を変えるだけで再度黒字化した」事例を数多く紹介。「海外の人は日本の高品質な商品や料理を高く評価してお金を払ってくれる。“日本人価格”に縛られている企業こそ抜本的な発想転換が必要」とアツく語った。



動画のラストで市ノ澤氏は、「インバウンド戦略は特効薬ではない。簡単には稼げないが、徹底的に戦略を練り、改善を繰り返すことで必ず成功の道が開ける」と現実的な忠告も。「俺の業種では無理と諦めるのでなく、日々アンテナを張って商売のヒントを見つけ、黒字経営者を目指そう。今日の話を参考に、夢や欲望を実現するキャッシュリッチな経営者になってほしい」と締めくくった。