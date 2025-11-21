11月20日、モーニング娘。’25のオフィシャルInstagramが更新され、メンバーの野中美希の写真が公開された。

【写真】“ミニモちゃん”帽子の耳に手を添えたキュートSHOTも公開

同アカウントは、「野中美希です」と切り出すと、アイドルユニット「ミニモニ。」の結成25周年を記念し、公式キャラクター『ミニモちゃん』の限定アイテムが、11月21日より「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設で展開されると告知。

さらに、「櫻井梨央ちゃんと一足先にクレーンゲームとカプセルトイを楽しんできました」「ぜひみなさんもミニモちゃんグッズおそろいしましょう」などと綴ると、限定アイテムの1つであるミニモちゃんの“なりきり帽子”を被った野中がさまざまなポーズをとる写真を公開した。

この投稿に対して、ファンからは、「被り物ちぇる可愛い」「よく似合うなあ」「可愛さレベチ」「小顔が羨ましい」などの声が集まっていた。

2014年にモーニング娘。の12期メンバーとして加入し、今年7月にはグループのリーダーに就任した野中。現在はグループとして『モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 〜Movin’ Forward〜』を開催中だ。

画像出典：モーニング娘。’25オフィシャルInstagramより