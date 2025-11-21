ホンダ新型「カクカクSUV」初公開！ 280馬力超え「V6」×10速AT搭載！ “上質内装”の「3列モデル」パイロット米国に登場

ホンダのカクカクSUV！

ホンダの北米法人は2025年11月18日、現地で生産している3列シートSUV「パイロット」をマイナーチェンジし、2026年モデルとして発表しました。

上品内装もイイ！

パイロットは、日本市場にもラインナップされている「CR-V」よりもワンランク上の3列シートSUVです。

ボディサイズは全長199.9in（5077mm）×全幅78.5in（1994mm）×全高71.0in（1800mm）、ホイールベース113.8in（2890mm）。日本市場から見るとラージサイズ感覚ですが、現地ではミドルサイズに位置づけられており、ファミリーユースを中心に高い支持を得ています。

今回発表された2026年モデルは、内外装デザインの一部変更などを通じて、上質感や利便性を向上させているのが特徴です。

エクステリアでは、新形状のフロントグリルとフロントバンパーを採用し、SUVならではの力強さに加えて上質感を高めました。また、新色として「ソーラーシルバーメタリック」と「スモークブルーパール」を追加しています。

インテリアは、メーターディスプレイとセンターディスプレイのサイズを拡大するとともにApple CarPlay＆Android Autoのワイヤレス接続に対応。さらに5G Wi-Fiホットスポット機能を追加し、スマートフォン連携やエンターテインメント性能を向上させています。

一部グレードにはブラウンレザーインテリアが設定されました。

パワートレインは従来と同じく、最高出力285馬力、最大トルク262lb-ftを発生する3.5リッターV型6気筒ガソリンエンジンに10速ATを組み合わせています。駆動方式はFWD（前輪駆動）または4WDです。

スペック自体は変更されていませんが、ステアリングフィールの改善、遮音材の最適配置による静粛性の改善が図られているのも2026年モデルの特徴となっています。

装備の違いによるグレードは「スポーツ」「EX-L」「ツーリング」「トレイルスポーツ」「エリート」「ブラック エディション」の6種類を設定します。とくにトレイルスポーツは専用装備により悪路走破性を高めた仕様で、アウトドア志向のユーザーにも対応します。

価格は未定ですが、販売店への入荷は2025年12月になる見通しです。