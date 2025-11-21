【開幕】Amazon ブラックフライデーでiPadが最大19％オフに
今回は、セール価格になっているiPadをご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。
→Amazon「iPad」のページはこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー
58,800円 → 49,800円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
一日中使えるロングバッテリー。Apple Pencil Pro対応の「iPad mini（A17 Pro）」
Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? スペースグレイ
78,800円 → 64,800円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Intelligenceが作業をサポートしてくれる「11インチ iPad Air」
Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
98,800円 → 79,800円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール商品
【整備済み品】 Apple iPad Pro 11インチ (第１世代) Wi-Fi + Cellular 256GB シルバー (整備済み品)
56,280円 → 50,652円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【整備済み品】 Apple iPad (第６世代) Wi-Fi 32GB スペースグレイ (整備済み品)
14,800円 → 12,150円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
7,980円 → 3,980円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック
19,980円 → 10,980円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Watch Series 10(GPSモデル)- 42mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - S/M - 先進的なディスプレイ、睡眠時無呼吸の通知、高速な充電、Suica対応、スマートウォッチ、スポーツウォッチ
59,800円 → 49,900円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
