埼玉県加須市は、コンピューターゲームで対戦する「ｅスポーツ」を高齢者の健康に生かす取り組みを行っている。

ｅスポーツは認知機能の向上などに一定の効果があるといい、８日には市内の大学で高齢者チームによる大会も初めて開催された。市は楽しみながら健康づくりに活用できる方法として、普及につなげたい考えだ。（佐藤秀憲）

市は、市内にある平成国際大学と、健康や福祉の増進などに関して協力する連携協定を結んでいる。その一環で、２０２３年から毎年、同大でｅスポーツなどを研究する水國照充・スポーツ健康学部教授（５０）の協力を得て、高齢者向けのｅスポーツ教室を開いている。市内在住のおおむね６５歳以上が対象だ。

今年は７〜９月に開かれ、１２人の参加者は、同大の教室でパズルゲーム「ぷよぷよｅスポーツ」に取り組んだ。学生からコントローラーの操作方法などを教えてもらいながら、練習に励んだ。各年の参加者は、修了後も市内のコミュニティーセンターに定期的に集まり、腕を磨いているという。

今回の大会は、同大のｅスポーツサークルの主催で開かれた。教室を修了した２２人が参加し、修了年ごとにチームを作って臨んだ。各チーム内で予選を行った後、代表のペアによる総当たり戦を行った。優勝した女性（６７）は「仲間と気軽に楽しむことができ、練習には欠かさず出ている。死ぬまで続けたい」と話した。

同市の６５歳以上の人口は３万５２００人余り（３月末現在）で、全体の３１・５％を占める。今後も増えることが予想されており、加齢で心身が衰える「フレイル」の予防が課題となっている。

水國教授は、毎年のｅスポーツ教室に参加する高齢者を対象に、教室の開催前と開催後で認知機能にどのような変化が表れるかを測定している。これまでの測定結果から、一定数の参加者には、運動面や注意力をコントロールする機能、位置を判断する機能などの向上が認められるという。

市もこうした認知機能の改善効果に着目しており、引き続き教室を開催し、高齢者のｅスポーツを推進する方針だ。

水國教授は「ｅスポーツでは画面を見て頭で考え、瞬時に指先を動かして対戦することで、脳の活性化が期待できる。今後は高齢者と学生の世代間交流の場などにも活用していきたい」と話している。