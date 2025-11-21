【2025 レコード大賞】『第67回 輝く！日本レコード大賞』今年の音楽シーンを総決算する各賞受賞者が決定
年末恒例の『第67回 輝く！日本レコード大賞』が、TBSで12月30日17時30分から22時までの4時間半にわたり生放送されることが発表された。2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など、各賞の受賞者＆曲も決定。各賞受賞者＆楽曲は下記のとおりだ。
■優秀作品賞 ※曲名50音順
「Almond Chocolate」ILLIT
「イイじゃん」M!LK
「かがみ」FRUITS ZIPPER
「革命道中 - On The Way」アイナ・ジ・エンド
「恋風」幾田りら
「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE
「倍倍FIGHT!」CANDY TUNE
「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン
「二人だけの秘密」純烈
「夢中」BE:FIRST
■新人賞 ※50音順
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
■特別アルバム賞
『Prema』藤井 風
■特別国際音楽賞
Ado
&TEAM
■特別賞 ※50音順
映画『国宝』
細川たかし
松田聖子
矢沢永吉
■最優秀歌唱賞
山内惠介
■作曲賞・作詩賞・編曲賞
作曲賞 工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）
作詩賞 指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）
編曲賞 佐藤和豊（「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり）
■企画賞 ※作品名50音順
「Oh my pumpkin!」AKB48
「THE SHOW MAN」Rockon Social Club
「Same numbers」乃木坂46
「SONGS」＆「HEARTS」歌心りえ
「TUBE×」TUBE
「三木たかし ソングブック」三木たかし
■日本作曲家協会選奨
天童よしみ
■日本作曲家協会名曲顕彰
「舟唄」
歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠
■特別功労賞 ※50音順
アイ・ジョージ
いしだあゆみ
上條恒彦
川村栄二
草野浩二
西尾芳彦
橋幸夫
三浦洸一
■番組情報
TBS『第67回 輝く！日本レコード大賞』
12/30（火）17:30～22:00
※今後も司会者および放送内容や企画、コーナーなどを順次発表予定。
