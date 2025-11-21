【2025 レコード大賞】『第67回 輝く！日本レコード大賞』今年の音楽シーンを総決算する各賞受賞者が決定

動画：『第67回 輝く！日本レコード大賞』優秀作品賞全10曲のミュージックビデオ

年末恒例の『第67回 輝く！日本レコード大賞』が、TBSで12月30日17時30分から22時までの4時間半にわたり生放送されることが発表された。2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など、各賞の受賞者＆曲も決定。各賞受賞者＆楽曲は下記のとおりだ。

■優秀作品賞 ※曲名50音順

「Almond Chocolate」ILLIT

「イイじゃん」M!LK

「かがみ」FRUITS ZIPPER

「革命道中 - On The Way」アイナ・ジ・エンド

「恋風」幾田りら

「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE

「倍倍FIGHT!」CANDY TUNE

「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン

「二人だけの秘密」純烈

「夢中」BE:FIRST

■新人賞 ※50音順

CUTIE STREET

SHOW-WA & MATSURI

HANA

BOYNEXTDOOR

■特別アルバム賞

『Prema』藤井 風

■特別国際音楽賞

Ado

&TEAM

■特別賞 ※50音順

映画『国宝』

細川たかし

松田聖子

矢沢永吉

■最優秀歌唱賞

山内惠介

■作曲賞・作詩賞・編曲賞

作曲賞 工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）

作詩賞 指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）

編曲賞 佐藤和豊（「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり）

■企画賞 ※作品名50音順

「Oh my pumpkin!」AKB48

「THE SHOW MAN」Rockon Social Club

「Same numbers」乃木坂46

「SONGS」＆「HEARTS」歌心りえ

「TUBE×」TUBE

「三木たかし ソングブック」三木たかし

■日本作曲家協会選奨

天童よしみ

■日本作曲家協会名曲顕彰

「舟唄」

歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠

■特別功労賞 ※50音順

アイ・ジョージ

いしだあゆみ

上條恒彦

川村栄二

草野浩二

西尾芳彦

橋幸夫

三浦洸一

■番組情報

TBS『第67回 輝く！日本レコード大賞』

12/30（火）17:30～22:00

※今後も司会者および放送内容や企画、コーナーなどを順次発表予定。

■関連リンク

『第67回 輝く！日本レコード大賞』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/recordaward/