今井達也（27）の争奪戦がスタートした。

日本時間19日、西武がポスティングシステムの申請を行い、MLB30球団あてに通知されたと発表した。交渉期限は19日午後10時から、2026年1月3日午前7時までになる。今井は同学年の山本由伸（27=ドジャース）がワールドシリーズMVPを獲得したことについて、こう言っている。

「すごいなというのはあるけど、感心してる場合じゃない。行くからにはワールドチャンピオンにならなくちゃいけない」

大谷翔平（31=ドジャース）との対戦にも意欲的だ。

「世界中が認めている選手。そんなバッターから三振を取ってみたい」

そして代理人のボラス氏は、今井の希望球団についてこう話している。

「彼はビッグマーケットが好き。勝てるチームに入り、最高レベルの戦いをしたいと思っている」

要するに、今井の希望は資金力があって、優勝が狙えるチームということになる。

先のGMミーティングでは、先発の補強が急務のパドレスのプレラー編成本部長が、今井について「何度か見てきたし、成長を見るのは楽しい。準備は整っている」と発言。ジャイアンツ、カブス、カージナルスなどの編成担当者も今井を絶賛していたが、特派員のひとりはこう言う。

■課題は「細かい制球力」

「本人の希望に沿うのは主に東海岸、ヤンキース、メッツ、レッドソックス、フィリーズあたりでしょう。今年のFA市場は先発が不作。シース（29=パドレスからFA）、キング（30=同）、スアレス（30=フィリーズからFA）らが先発ではトップクラスですが、今井は27歳と若く、伸びしろがある。日本円で300億円近い契約が見込めるだけに、それだけの資金力があって、なおかつ勝てるチームとなるとおのずと限られますから」

ただし、ニューヨークの2球団に代表されるように、東の金満球団は大金を払う分、期待を裏切ったときの反動もデカい。メディアやファンは活躍すれば天まで持ち上げるものの、働かなければ戦犯扱い、球場のファンも連日、ブーイングを浴びせる。

今井については「細かい制球力が課題。過去に海を渡ったダルビッシュ（現パドレス）や田中（現巨人）とは違う」というア・リーグのスカウトもいる。先発が手薄な売り手市場とはいえ、希望は「世界一を狙える資金力のある球団」とは最初から風呂敷を広げ過ぎている気がしなくもないが……。

