´Ú¹ñ·Ý¿Í¡¢»ô°é´Ä¶¡ÈºÇÄã¥ì¥Ù¥ë¡É¤ÎÍñ¤ò¹â²Á¤ÇÈÎÇä¤·ÊªµÄ¡ÄÂ©»Ò¤Î´ØÍ¿¤ÇË¡¤Ë¿¨¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â
¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Î¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥·¥ë¤ÎÍñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÍ¥²íÍñ¡×¤Î¸ø¼°ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤¬ÆÍÁ³ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥·¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç±ê¾å
11·î19Æü¡¢¡ÖÍ¥²íÍñ¡×¤Î¸ø¼°ÈÎÇäÀè¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥µ¥¤¥È½àÈ÷Ãæ¡×¡Ö¸½ºß¥µ¥¤¥È¤Ï½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÆÆâÊ¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ï²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¾Ò²ð¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ¥²íÍñ¡×¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Î¥Á¥ç¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¤¬SNS¤Ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÍÑ¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç·ã²½¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¡ÖÍ¥²íÍñ¡×¤ÎÍñ³ÌÈÖ¹æ¤Ï4ÈÖ¤À¤¬¡¢Íñ³ÌÈÖ¹æ1¡¦2ÈÖ¤ò»È¤¦Æ°ÊªÊ¡»ã¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÍÀºÍñ¤è¤ê¹â¤¯Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤µ¤ì¤¿¡£
10·å¤ÎÍñ³ÌÈÖ¹æ¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¸å¤Î¿ô»ú¤¬1¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÏÊü¤·»ô¤¤¡¢2¤Ï¥±¡¼¥¸¤ÈÃÜ¼Ë¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ëÊ¿»ô¤¤¡¢3¤Ï1±©Åö¤¿¤ê0.075Ö¤Î¶õ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¸¡¢4¤Ï1±©Åö¤¿¤ê0.05Ö¤Î°ìÈÌ¥±¡¼¥¸¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
Íñ³ÌÈÖ¹æ¤¬Íñ¤ÎÉÊ¼Á¤äÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ô°é´Ä¶¤ò·×¤ë³Ë¿´Åª¤Ê¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤ËÍñ³ÌÈÖ¹æ¤¬Äã¤±¤ì¤Ð²Á³Ê¤¬¹â¤¯¡¢¹â¤±¤ì¤Ð°Â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤ËÈÎÇäÀè¤Î¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂåÉ½¤¬¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥·¥ë¤ÎÂ©»Ò¡¢¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£6·î¤è¤êÆþÂâÃæ¤Î¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥ó¤¬¡¢±ÄÍø³èÆ°Ãæ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·³¿ÍÉþÌ³´ðËÜË¡Âè30¾ò¡Ê±ÄÍø¹Ô°Ù¤ª¤è¤Ó·ó¿¦¶Ø»ß¡Ë°ãÈ¿¤Ç¡¢Ä¨²ü¤ä½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢µÄÏÀ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥·¥ë¤Ï¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë4ÈÖ¤ÎÍñ30¸Ä¤Ë1Ëü5000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1600±ß¡Ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¡ØÍ¥²íÍñ¡Ù¤ÎÉÊ¼Á¤Ï³¹Ãæ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤«¤Ê¤ëÍñ¤è¤êÈô¤ÓÀÚ¤êÉÊ¼Á¤¬ÎÉ¤¯¡¢²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤¦²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¸¦µæ¤·¡¢¤Þ¤¿ÉÊ¼Á¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£