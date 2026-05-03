国際卓球連盟（ＩＴＴＦ）は２日（日本時間３日）、ロンドンで開催中の世界選手権団体戦で、女子出場者が警備員から性的被害を受けたことを公表した。公式ホームページで「世界選手権団体戦の入場セキュリティチェック中に、ある女性選手が不適切な身体的接触を受けたと報告した件について、深く憂慮しています。すべてのアスリートは、あらゆる時、あらゆる場所で、安全で尊重され、守られる権利があります。今回報告されたよう