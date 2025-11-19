FIFAワールドカップ・北中米大会欧州予選グループC最終戦で、スコットランド代表はデンマーク代表と対戦。2-1から83分にパトリック・ドルグのゴールで追いついたものの、後半アディショナルタイムにDFキーラン・ティアニーがペナルティエリア外でボールを拾い、ミドルシュートを打ち込んで土壇場の決勝点を奪取した。さらにチームはケニー・マクリーンの超ロングシュートで追加点を奪い、勝利を収めている。





これで今世紀初、7大会ぶりの本大会出場権を得たスコットランド代表。特に決勝点を奪ったティアニーには称賛が集まっているようだ。英『THE Sun』は「セルティックのディフェンダーはベンチから登場し、スコットランドをワールドカップに導き、伝説となった」と称賛。スコットランド『Daily Record』は「この夜の最高の瞬間はキーラン・ティアニーのもの」「スコットランドを事実上ワールドカップに導いたゴールを決めるのに誰かが相応しいとしたら、それは彼がこれまで経験してきたすべてのことを踏まえ、彼となる」と報じた。昨季まで所属したアーセナルでも、そこからローン移籍したレアル・ソシエダでも度々負傷に悩まされ、思うようにキャリアを築けていないティアニー。左サイドバックとしての実力は折り紙付きながら、アーセナルではミケル・アルテタの戦術に合わないという理由で不遇をかこつ。しかし彼の左足の見事なカーリングシュートは、ハムデン（ハムデン・パーク）に集ったファン全員の記憶に長く残るだろうと『Daily Record』は綴った。記憶に残る一撃を決めてみせたティアニー。間違いなくキャリアのハイライトとなりうるシーンで、これまで怪我に苦しめられてきたDFが報われた瞬間だったかもしれない。本大会でのスコットランドの躍進にも期待したいところだ。