¢£3¹æÏ¢Â³¤ÇSnow Man¥á¥ó¥Ðー¤¬É½»æ¤ËÅÐ¾ì
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸÷¤ò¼õ¤±¤Æµ±¤¯º´µ×´ÖÂç²ðÉ½»æ¥·¥ç¥Ã¥È¤Û¤«Snow Man¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ëÉ½»æ①～③
»¨»ï¡ØSCREEN¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢11·î21ÆüÈ¯Çä¤Î1·î¹æÉ½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡£
º´µ×´Ö¤ÏÌÓÀè¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¶âÈ±¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¥¥ê¥ê¤È¤·¤¿»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾ÈÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éC¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þー¥¯¤ò¼ê¤Ç¤Ä¤¯¤ê¡¢Æ¬¤Î¾å¤Ë¤«¤¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥é¥¥é¤Î¥é¥á¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤µ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥å¤è¤¹¤®¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¡Ö¼ó¶Ú¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØSCREEN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Snow Man¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÙ¡¹»ïÌÌ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î¹æ¤«¤é1·î¹æ¤Þ¤Ç3¹æÏ¢Â³¤ÇÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£